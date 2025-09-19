Códigos de Free Fire para hoy, sábado 20 de septiembre: canjea recompensas gratis
Free Fire continúa siendo uno de los juegos más populares y descargados en dispositivos móviles. Súmate a esta tendencia canjeando los códigos gratis.
Desde su lanzamiento, Free Fire se ha sabido diferencias del resto por ser un videojuego para todo tipo de público, siempre y cuando se tenga espacio suficiente en el dispositivo. Por si no lo sabías, es posible canjear recompensas gratuitas canjeando uno de los códigos de la lista diaria.
PUEDES VER: Free Fire: con esta configuración podrás hacer puros 'Headshots' y ganar tus partidas en Battle Royale
Son miles de jugadores que se han visto beneficiados con las recompensas que entrega Garena a diario. Además de la agenda semanal, también se cuenta con los códigos diarios que pueden acceder todos los usuarios siempre y cuando tengan una cuenta oficial y no la de invitado. Esto es lo que debes saber.
Códigos para canjear HOY, 20 de septiembre
Como todos los días, Free Fire alista nuevos códigos para regalar a todos los jugadores de diferentes servidores. Debes tener en cuenta que la lista a continuación se puede usar en el server de LATAM. Si tienes una cuenta en otro, será mejor que ni siquiera lo intentes.
- G4W1T2R3FO6I8350
- H0Z5M4C3SW5G7672
- I2H8R4X9NS6L3287
- C0D2U2Z6TC6M9784
- R0V1V8Y4YU5D4627
- A4Q2Q1U4UQ9G2528
- Y8A9K7A1LZ4H0391
- C7C8Y2E7RF4Q9638
Códigos que se pueden canjear en Free Fire. | Foto: Captura
Canjear los códigos en Free Fire paso a paso
Si lo que quieres es saber cómo se canjean los códigos de Free Fire, entonces lo que tienes que hacer es seguir al pie de la letra las siguientes indicaciones. Recuerda que todo es a través de la página web oficial.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50