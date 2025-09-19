Códigos de Free Fire para hoy, sábado 20 de septiembre: canjea recompensas gratis

Desde su lanzamiento, Free Fire se ha sabido diferencias del resto por ser un videojuego para todo tipo de público, siempre y cuando se tenga espacio suficiente en el dispositivo. Por si no lo sabías, es posible canjear recompensas gratuitas canjeando uno de los códigos de la lista diaria.

Son miles de jugadores que se han visto beneficiados con las recompensas que entrega Garena a diario. Además de la agenda semanal, también se cuenta con los códigos diarios que pueden acceder todos los usuarios siempre y cuando tengan una cuenta oficial y no la de invitado. Esto es lo que debes saber.

Códigos para canjear HOY, 20 de septiembre

Como todos los días, Free Fire alista nuevos códigos para regalar a todos los jugadores de diferentes servidores. Debes tener en cuenta que la lista a continuación se puede usar en el server de LATAM. Si tienes una cuenta en otro, será mejor que ni siquiera lo intentes.

G4W1T2R3FO6I8350

H0Z5M4C3SW5G7672

I2H8R4X9NS6L3287

C0D2U2Z6TC6M9784

R0V1V8Y4YU5D4627

A4Q2Q1U4UQ9G2528

Y8A9K7A1LZ4H0391

C7C8Y2E7RF4Q9638

Códigos que se pueden canjear en Free Fire. | Foto: Captura

Canjear los códigos en Free Fire paso a paso

Si lo que quieres es saber cómo se canjean los códigos de Free Fire, entonces lo que tienes que hacer es seguir al pie de la letra las siguientes indicaciones. Recuerda que todo es a través de la página web oficial.