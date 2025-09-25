- Hoy:
Códigos de Free Fire para canjear HOY, viernes 26 de septiembre: Lista COMPLETA
El éxito de Free Fire no solo radica en la jugabilidad, sino también por los objetos GRATUITOS que puedes canjear con estos CÓDIGOS.
Con más de 80 millones de jugadores diarios, Free Fire se ha convertido en una de los videojuegos Battle Royale más populares y esto no solo es por la gran cantidad de armas y skins que se lanzan, sino también por los increíbles PREMIOS totalmente GRATUITOS que se pueden obtener al canjear Códigos diarios.
¿Quieres llenar tu inventario con objetos GRATUITOS? Pues bien, entonces te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este viernes 25 de septiembre del 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F5A9S3D7F1G4H8J2
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F2Z6X3C7V1B5N8M4
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F8S3D7F4G1H5J9K2
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F9A4S8D2F6G3H7J1
- F1Z5X9C3V7B2N6M8
También puedes usar estos códigos que se activan dentro de la partida de Free Fire:
- DFIZERODAMG
- DFIBRAKKESH
- DFIBRAKKESHLED
- DFISPACEITYMDB
- DFISPACEITYISG
- DFISPACEITYCM
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?
Ingresa al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Este es el LINK directo.
