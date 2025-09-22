Cuándo sale el nuevo Battlefield 6 y hora de lanzamiento confirmada

Han pasado cuatro años desde que se estrenó el Battlefield 2042 y aunque no es una de las mejores creaciones en el mundo de los videojuegos, el Battlefield 6 se ha llevado toda la atención de la famosa saga. La cuenta regresiva está por llegar a su fin. Si estás listo para convertirte en un experto con tu clase favorita y disfrutar de todos los modos de juego, entonces, esta guía te servirá.

¿Cuándo sale el Battlefield 6?

El Battlefield 6 se lanzará el 10 de octubre en las consolas de PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. No se han registrado retrasos en la fecha de lanzamiento, por lo que el juego está listo para su estreno después de las dos exitosas semanas de beta con la que rompieron récord de cantidad de usuarios en línea.

Hora de lanzamiento de Battlefield 6

Battlefield 6 estará disponible para jugar desde las 8:00 a.m. (hora del Pacífico) el 10 de octubre. No se realizará un lanzamiento escalonado, por lo que se debe tener en cuenta que no se tendrá que esperar más tiempo sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Estas son las principales zonas horarias.