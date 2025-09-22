0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Cuándo sale el nuevo Battlefield 6 y hora de lanzamiento confirmada

Las dos semanas de la beta dejaron en evidencia que el lanzamiento del Battlefield 6 es uno de los más importantes del año y está cerca de tenerlo disponible para jugar en todo el mundo.

Jasmin Huaman
Fecha de lanzamiento oficial del nuevo Battlefield 6.
Fecha de lanzamiento oficial del nuevo Battlefield 6. | Foto: Captura
Han pasado cuatro años desde que se estrenó el Battlefield 2042 y aunque no es una de las mejores creaciones en el mundo de los videojuegos, el Battlefield 6 se ha llevado toda la atención de la famosa saga. La cuenta regresiva está por llegar a su fin. Si estás listo para convertirte en un experto con tu clase favorita y disfrutar de todos los modos de juego, entonces, esta guía te servirá.

Battlefield 6 se estrena en todas las plataformas.

Battlefield 6: explicación del modo Escalada y qué cambios tendrá

¿Cuándo sale el Battlefield 6?

El Battlefield 6 se lanzará el 10 de octubre en las consolas de PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. No se han registrado retrasos en la fecha de lanzamiento, por lo que el juego está listo para su estreno después de las dos exitosas semanas de beta con la que rompieron récord de cantidad de usuarios en línea.

Hora de lanzamiento de Battlefield 6

Battlefield 6 estará disponible para jugar desde las 8:00 a.m. (hora del Pacífico) el 10 de octubre. No se realizará un lanzamiento escalonado, por lo que se debe tener en cuenta que no se tendrá que esperar más tiempo sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Estas son las principales zonas horarias.

  • Lanzamiento Battlefield 6 en hora del Pacífico (PC) - 8:00 a.m. el 10 de octubre
  • Lanzamiento Battlefield 6 en hora Central (CT) - 10:00 a.m. el 10 de octubre
  • Lanzamiento Battlefield 6 en hora del Este (ET) - 11: 00 a.m. el 10 de octubre
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

