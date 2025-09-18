Battlefield 6: explicación del modo Escalada y qué cambios tendrá

El nuevo Battlefield 6 podría ser considerado como uno de los mejores juegos de guerra de los últimos años y con su lanzamiento oficial se espera que alcance la perfección. A pocos días del estreno, se empiezan a revelar detalles de lo que será uno de los modos más populares.

Las dos semanas de beta fueron más que suficientes para darnos cuenta que el Battlefield 6 sería un éxito rotundo. Como era de esperarse, hace unas semanas no se mostró todo el contenido que saldrá en el lanzamiento oficial.

Cambios en el modo Escalada de Battlefield 6

El modo Escalada es uno de los que más tensión y acción genera porque se trata de dominar ciertas zonas del mapa y esto solamente se consigue trabajando en equipo. A continuación, una explicación de qué trata y qué cambios se harán.

El modo de escalamiento admite 64 jugadores; de 32 contra 32.

Tiene el concepto de Conquista.

En lugar de 5 puntos de control, ahora serán 7.

Para sumar un punto, el equipo debe mantener la mayoría de esos puntos de control hasta que un medidor se llene con el tiempo.

Una vez que el medidor llega al 100%, tu equipo obtiene un solo punto.

A medida que avanza la batalla, la cantidad de puntos de captura se reduce, cambiando las líneas del frente y las áreas de combate clave, lo que obliga a usted y a su escuadrón a evolucionar su estrategia.

El primer equipo que anote tres puntos gana.

¿Cuándo sale Battlefield 6?

El Battlefield 6 sale oficialmente el 10 de octubre de 2025 y será a nivel global en las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (en Steam, Epic GAmes y en EA Play). No estará disponible en consolas de generaciones anteriores como PS4, Xbox One.