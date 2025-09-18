0
Battlefield 6: explicación del modo Escalada y qué cambios tendrá

El lanzamiento del Battlefield 6 ha generado una gran expectativa y es que con la beta batió récord como el juego con más usuarios en línea.

Jasmin Huaman
Battlefield 6 se estrena en todas las plataformas.
Battlefield 6 se estrena en todas las plataformas. | Foto: Captura
El nuevo Battlefield 6 podría ser considerado como uno de los mejores juegos de guerra de los últimos años y con su lanzamiento oficial se espera que alcance la perfección. A pocos días del estreno, se empiezan a revelar detalles de lo que será uno de los modos más populares.

Especificaciones para jugar Battlefield 6 en mínimo, recomendado y ultra.

PUEDES VER: Las nuevas especificaciones del Battlefield 6 para PC: requisitos mínimos y recomendados

Las dos semanas de beta fueron más que suficientes para darnos cuenta que el Battlefield 6 sería un éxito rotundo. Como era de esperarse, hace unas semanas no se mostró todo el contenido que saldrá en el lanzamiento oficial.

Cambios en el modo Escalada de Battlefield 6

El modo Escalada es uno de los que más tensión y acción genera porque se trata de dominar ciertas zonas del mapa y esto solamente se consigue trabajando en equipo. A continuación, una explicación de qué trata y qué cambios se harán.

  • El modo de escalamiento admite 64 jugadores; de 32 contra 32.
  • Tiene el concepto de Conquista.
  • En lugar de 5 puntos de control, ahora serán 7.
  • Para sumar un punto, el equipo debe mantener la mayoría de esos puntos de control hasta que un medidor se llene con el tiempo.
  • Una vez que el medidor llega al 100%, tu equipo obtiene un solo punto.
  • A medida que avanza la batalla, la cantidad de puntos de captura se reduce, cambiando las líneas del frente y las áreas de combate clave, lo que obliga a usted y a su escuadrón a evolucionar su estrategia.
  • El primer equipo que anote tres puntos gana.

¿Cuándo sale Battlefield 6?

El Battlefield 6 sale oficialmente el 10 de octubre de 2025 y será a nivel global en las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (en Steam, Epic GAmes y en EA Play). No estará disponible en consolas de generaciones anteriores como PS4, Xbox One.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

