0

Free Fire: canjea todos los códigos completos gratis y seguros para HOY, jueves 25 de septiembre

Los códigos de Free Fire son muy importantes para todos aquellos que quieren subir de nivel rápido en el Battle Royale. Aquí sabrás cómo canjearlos.

Joel Dávila
Free Fire es un Battle Royala que tiene una gran comunidad en todo el planeta.
Free Fire es un Battle Royala que tiene una gran comunidad en todo el planeta. | Composición/Garena-Facebook
COMPARTIR

Si estás buscando información sobre Free Fire, has llegado al lugar correcto, dado que en las siguientes líneas vamos a darte acceso exclusivo a todos los códigos del popular Battle Royale desarrollado por Garena en 2017 y que solo se puede jugar desde teléfonos celulares. Por ello, te recomendados seguir leyendo esta nota.

Free Fire es un Battle Royale que solo se puede jugar en celulares.

PUEDES VER: Códigos Free Fire: canjea la lista completa del miércoles 24 de septiembre, y obtén muchas recompensas

Free Fire: códigos del 25 de septiembre

Toma nota, porque aquí vas a conocer todos los códigos de Free Fire de HOY, jueves 25 de septiembre de 2025. Por eso, te recomendamos no demorarte mucho, pues caducan una vez pasadas 24 horas de ser publicadas:

  • F2Q7W1E5R9T3Y6U4
  • F5A9S3D7F1G4H8J2
  • F6Z1X5C2V8B4N9M3
  • F3H8J4K1L7P5O2I9
  • F9S2D6F3G7H1J4K8
  • F1L5P9O3I7U2Y4T8
  • F4Q8W2E6R1T5Y9U3
  • F7A1S5D9F2G6H3J7
  • F2Z6X3C7V1B5N8M4
  • F5H9J1K8L4P2O6I3
  • F8S3D7F4G1H5J9K2
  • F3L7P2O6I4U8Y1T5
  • F6Q1W5E9R3T7Y2U4
  • F9A4S8D2F6G3H7J1
  • F1Z5X9C3V7B2N6M8
Free Fire

Garena lanzó hace un par de años Free Fire Max, el mismo juego pero con una mejora gráfica notable.

¿Cómo canjear gratis códigos de Free Fire?

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 24 de septiembre

  • X8Q5M7R1K9L2H6Z3
  • P3K7X9R1M2Q8H6Z5
  • 9Q1M6X3K7R2Z5H8L
  • T2X7Q9M3R1K6P5Z8
  • G4K9X2M7R1Q5H3Z6
  • 2M9R1X7Q3K6P5Z8H
  • K7R2Q9M1X3Z6P8H5
  • 8R1X7Q9M2K5Z3H6P
  • V5K9X1M7R2Q3Z6H8
  • 3R7Q9X1M6K2P8H5Z
  • H1Q9M7X3R2K5Z8L6
  • M2X9R7Q1K3Z6P5H8
  • 4Q1M7X9R2K6H8P5Z
  • Z6X9R1M7Q3K2P5H8
  • P7M9X1R2Q6K3Z5H8
  • 9X3Q7M1R6K2P8Z5H
  • Q5R1X9M7K2Z6P8H3
  • M1X9R7Q2K5Z3H8P6
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Free Fire: listado de códigos del domingo 8 de junio, para canjear recompensas GRATIS y 100% seguro

  2. Códigos de Free Fire del domingo 3 de agosto: listado completo y oficial para canjear recompensas gratis

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano