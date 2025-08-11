Con este truco podrás robar diferentes Brainrots en Roblox en segundos y sin ser descubierto
Steal a Brainrot se ha vuelto uno de los modos de Roblox más populares y si quieres tener a Tralalero Tralalerá y Tung Tung Sahur GRATIS, debes seguir esta guia completa.
Hasta enero del 2025, Roblox cuenta con más de 85.3 millones de usuarios activos en todo el mundo, por lo que este videojuego sandbox es uno de los más populares y esto se debe a la gran cantidad de Modos o salas de juego que se crean.
Sin embargo, todo parece indicar que este número aumentará mucho más, luego de que sea liberado el nuevo Modo 'Steal a Brairot', en el que deberás robar estos simpáticos personajes para ganar monedas en el juego.
PUEDES VER: Roblox: fanáticos recrean cómo se vivió el temblor de 6.1 en el estadio de Sporting Cristal
'Steal a Brainrot' se ha vuelto muy popular, puesto que los jugadores hacen de todo para obtener a sus personajes favoritos como Tralalero Tralalá, Borbardiro Cocodrilo, Ballerina Capuchinna, entre otros.
¿Cuál es la mejor forma de robar los Brainrots en Roblox?
Pues bien, segun algunos expertos jugadores, existen muchas formas de proteger tu salón de los otros usuarios y para ello deberás comprar algunos objetos: trampas para inmovilizar a jugadores, capa de invibilidad para hacerte invisible y finalmente una 'Cabeza de Medura' para inmovilizar por unos segundos a los jugadores.
La mejor forma de robar Brainrots es ingresando al refugio de otro jugador, congelarlo y dejar una trampa para que puedas huir con el objeto robado. De esta forma podrás hacerlo una y otra vez.
Existen algunos tutoriales en YouTube y TikTok, de jugadores quienes utilizan diferentes trucos para robar Brainrots en Roblox.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90