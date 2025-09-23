Streamer peruano revela sus ganancias en Kick y es duramente criticado: "No se puede hacer nada con eso"

Gran polémica se ha generado en redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, las declaraciones que hizo un conocido streamer peruano, sobre las 'insignificantes' ganancias que recibe por sus videos en Kick.

Por si no lo conoces, Neutro es un popular streamer peruano quien tiene más de 255 mil seguidores en Kick y hace todo tipo de transmisiones en las que juega, comparte momentos con sus amigos y hasta entrevista a influencers como Mayra Goñi u otros personajes de la farándula peruana.

En un video que se ha vuelto viral en TikTok, se puede escuchar que Neutro afirma que sus ingresos han bajado demasiado y si antes ganaba 4000 soles al día por sus EN VIVO, ahora 'solo' alcanza los 1200 soles, una cifra que para él es insignificante.

"Antes en un día de stream sacaba 4000 soles, ahí sí era rentable. Ahora con 1000 o 1200 al día no se hace nada", mencionó el streamer peruano. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, puesto que muchos peruanos ganan ese dinero por un trabajo de 8 o 9 horas al día en un mes.

Cabe recordar que Kick ha tomado ciertas medidas por la presencia de 'bots' en los EN VIVOS de muchos creadores de contenido, por lo que ahora los influencers recibirán menos dinero del que hasta ahora han disfrutado. Posiblemente, 'Neutro' sea uno de ellos y por ello se lamenta de esta medida de la plataforma.

"1200 al día por estar sentado y se queja", "agradece que son 1200, para lo que haces", "increíble lo que pueden ganar estos seudo influencers", fueron algunos de los comentarios que se registran en TikTok, red social en la que los clips de Neutro alcanzan millones de vistas.