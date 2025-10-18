Lista de códigos de Free Fire para conseguir armas y diamantes GRATIS HOY, domingo 19 de octubre

Garena acaba de revelar nuevos CÓDIGOS para obtener una serie de recompensas como diamantes, skins y mascotas totalmente GRATIS. ¿Para qué sirven? Con esto podrás mejorar tu rendimiento durante toda tu partidas en el famoso Battle Royale Free Fire.

Y es que si bien en Free Fire podrías comprar todas estas mejoras con diamantes, los cuales cuestan dinero real, lo cierto es que puedes obtener muchos de estos PREMIOS con solo un canje diario. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí te vamos a dejar todos los detalles para que puedas acceder a todos.

Lista de códigos de Free Fire, domingo 19 de octubre

Las recompensas obtenidas por los códigos de Free Fire de HOY, se verán reflejados en la bóveda ubicada en el lobby del juego. Ten en cuenta la fecha de vencimiento de los canjes, ya que los códigos VENCIDOS ya no se pueden reclamar.

Estos son los códigos disponibles para este domingo 19 de octubre. Recuerda que no podrás canjear tus recompensas con cuentas de invitado. Puedes vincular tu cuenta a Facebook o VK para recibir las recompensas.

P6QJ9M3KL8RV

H4PL2Q7MN5KJ

Z8MP5QLTV3RP

T2QK7M4LN9PV

E5QP1M7KN6RJ

Y3MJ2Q5LV7RK

18MJ9Q7LN4RK

A5PL3M4KV2PJ

Z9QK6L9MR7VH

T1MJ8Q2LN5PR

B6QP4M3KV9RJ

K3PL2M6QN8RJ

W1QJ4K9MV5PL

F9MK6Q3LN7RV

S3QH8K2ML9PV

V7PL4Q6MR2NJ

Q9QK3M8LV1PR

L6MJ5Q9LN7RV

B9QH3L6MR1KJ

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Como cada día del año, Garena ofrece varios códigos de uso único. ¿Qué significa esto? Estos Redeem Code los puedes emplear una sola vvez para obtener diamantes, skins, armas y hasta mascotas.

Recuerda que los códigos de Free Fire tienen entre 12 y 16 caracteres, compuestos por letras mayúsculas y números. Estos deberás ingresarlos en el portal oficial de GARENA.