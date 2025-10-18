0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Lista de códigos de Free Fire para conseguir armas y diamantes GRATIS HOY, domingo 19 de octubre

Con los CÓDIGOS GRATUITOS de Free Fire podrás reclamar una serie de objetos para ganar tus partidas en el Battle Royale. Recuerda que son de duración limitada.

Daniel Robles
Lista de códigos de Free Fire para canjear recompensas en el Battle Royale.
Lista de códigos de Free Fire para canjear recompensas en el Battle Royale.
Garena acaba de revelar nuevos CÓDIGOS para obtener una serie de recompensas como diamantes, skins y mascotas totalmente GRATIS. ¿Para qué sirven? Con esto podrás mejorar tu rendimiento durante toda tu partidas en el famoso Battle Royale Free Fire.

Obtén los códigos de Free Fire para este sábado 18 de octubre.

Y es que si bien en Free Fire podrías comprar todas estas mejoras con diamantes, los cuales cuestan dinero real, lo cierto es que puedes obtener muchos de estos PREMIOS con solo un canje diario. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí te vamos a dejar todos los detalles para que puedas acceder a todos.

Lista de códigos de Free Fire, domingo 19 de octubre

Las recompensas obtenidas por los códigos de Free Fire de HOY, se verán reflejados en la bóveda ubicada en el lobby del juego. Ten en cuenta la fecha de vencimiento de los canjes, ya que los códigos VENCIDOS ya no se pueden reclamar.

Estos son los códigos disponibles para este domingo 19 de octubre. Recuerda que no podrás canjear tus recompensas con cuentas de invitado. Puedes vincular tu cuenta a Facebook o VK para recibir las recompensas.

  • P6QJ9M3KL8RV
  • H4PL2Q7MN5KJ
  • Z8MP5QLTV3RP
  • T2QK7M4LN9PV
  • E5QP1M7KN6RJ
  • Y3MJ2Q5LV7RK
  • 18MJ9Q7LN4RK
  • A5PL3M4KV2PJ
  • Z9QK6L9MR7VH
  • T1MJ8Q2LN5PR
  • B6QP4M3KV9RJ
  • K3PL2M6QN8RJ
  • W1QJ4K9MV5PL
  • F9MK6Q3LN7RV
  • S3QH8K2ML9PV
  • V7PL4Q6MR2NJ
  • Q9QK3M8LV1PR
  • L6MJ5Q9LN7RV
  • B9QH3L6MR1KJ

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Como cada día del año, Garena ofrece varios códigos de uso único. ¿Qué significa esto? Estos Redeem Code los puedes emplear una sola vvez para obtener diamantes, skins, armas y hasta mascotas.

Recuerda que los códigos de Free Fire tienen entre 12 y 16 caracteres, compuestos por letras mayúsculas y números. Estos deberás ingresarlos en el portal oficial de GARENA.

Free Fire

Página para canjear recompensas en Free Fire. Foto: captura.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

