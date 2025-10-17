Free Fire: Códigos de HOY, sábado 18 de octubre para recompensas gratis, diamantes y todas las skins
Los códigos de Free Fire tienen fecha de caducidad, por lo que se recomienda canjearlos rápidamente. Revisa las combinaciones para HOY, 18 de octubre.
Los códigos de Free Fire son combinaciones de letras y números que los jugadores pueden canjear dentro del juego para obtener recompensas gratuitas, como diamantes, pases élite, skins de armas o personajes, ropa, emotes, mochilas, vehículos, mascotas, entre otros objetos especiales.
Por ello, te ofrecemos la lista de códigos de Free Fire de HOY, sábado 18 de octubre del 2025. Estos son otorgados por Garena, la empresa creadora del juego y tienen fecha de caducidad, por lo que deben canjearse rápidamente, incluso, algunos son exclusivos por región o por eventos especiales (como torneos, aniversarios o colaboraciones).
Códigos de Free Fire de HOY, sábado 18 de octubre
- K7MJ-2Q8L-V4RP
- F9QK-5M1L-N3JV
- Z4PL-9Q2M-K8RH
- B2QJ-7L6K-V1MP
- M8QH-3M9L-R5PJ
- G3MK-1Q7K-N2RV
- C9QP-4M8L-V6RJ
- Y5QK-2K3M-R9PV
- D6MJ-7Q4L-P8JR
- N1QH-5M2K-V7RL
- J8PL-3Q9M-N6PV
- E7QJ-9K4L-R1MJ
- S4MK-6Q7L-V3RP
- V9QP-2M5K-N8LJ
- O3QH-8L9M-R2PV
- L5MJ-1Q3K-V7RP
- X8QK-4M6L-N5PJ
- R2PL-9Q1M-K3VH
- H6QJ-7K8L-R9MP
- A4MK-3Q2L-V5RJ
- T9QP-6M9K-N1LV
- B7QH-2L4M-R8PJ
- M5MJ-8Q3K-V6RP
- G9QK-1M7L-N4PJ
- Y2PL-5Q8M-R3VK
- D4QJ-9K6L-N7PV
- N8MK-3Q9L-V2RJ
- J1QP-7M2K-R5LV
- E5QH-4L8M-K9PJ
- S6MJ-2Q1L-V8RP
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?
- Entra a la web oficial de canje: https://reward.ff.garena.com
- Inicia sesión con la cuenta que usas en Free Fire
- Escribe el código correctamente y confirma.
- Si el código es válido, las recompensas llegarán a tu buzón del juego en unos minutos.
¿Qué es Free Fire Max?
Free Fire MAX es una versión más avanzada y mejorada de Free Fire, creada por Garena para ofrecer una experiencia con gráficos más de alta calidad y efectos visuales mejorados. Pero en algunos lugares, ya no está disponible o ha sido discontinuado. Por ejemplo, se anunció que dejaría de tener actualizaciones en ciertos momentos.
Entre las mejoras se destaca gráficos y efectos visuales, que han sido mejorados con mapas más detallados, efectos como reflejos, sombras, texturas HD. Además, jugadores de Free Fire y Free Fire MAX pueden jugar juntos gracias a Firelink. Eso no es todo, ya que tiene características avanzadas como lobby 360° personalizable, Craftland (modo para crear mapas), exhibición de armas, etc.
