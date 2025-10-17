0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Free Fire: Códigos de HOY, sábado 18 de octubre para recompensas gratis, diamantes y todas las skins

Los códigos de Free Fire tienen fecha de caducidad, por lo que se recomienda canjearlos rápidamente. Revisa las combinaciones para HOY, 18 de octubre.

Angie De La Cruz
Obtén los códigos de Free Fire para este sábado 18 de octubre.
Obtén los códigos de Free Fire para este sábado 18 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Los códigos de Free Fire son combinaciones de letras y números que los jugadores pueden canjear dentro del juego para obtener recompensas gratuitas, como diamantes, pases élite, skins de armas o personajes, ropa, emotes, mochilas, vehículos, mascotas, entre otros objetos especiales.

Conoce la lista de Códigos de Free Fire para canjear decenas de recompensas totalmente GRATIS.

PUEDES VER: Códigos de Free Fire para conseguir skins, armas y diamantes GRATIS del viernes 17 de octubre

Por ello, te ofrecemos la lista de códigos de Free Fire de HOY, sábado 18 de octubre del 2025. Estos son otorgados por Garena, la empresa creadora del juego y tienen fecha de caducidad, por lo que deben canjearse rápidamente, incluso, algunos son exclusivos por región o por eventos especiales (como torneos, aniversarios o colaboraciones).

Códigos de Free Fire de HOY, sábado 18 de octubre

  • K7MJ-2Q8L-V4RP
  • F9QK-5M1L-N3JV
  • Z4PL-9Q2M-K8RH
  • B2QJ-7L6K-V1MP
  • M8QH-3M9L-R5PJ
  • G3MK-1Q7K-N2RV
  • C9QP-4M8L-V6RJ
  • Y5QK-2K3M-R9PV
  • D6MJ-7Q4L-P8JR
  • N1QH-5M2K-V7RL
  • J8PL-3Q9M-N6PV
  • E7QJ-9K4L-R1MJ
  • S4MK-6Q7L-V3RP
  • V9QP-2M5K-N8LJ
  • O3QH-8L9M-R2PV
  • L5MJ-1Q3K-V7RP
  • X8QK-4M6L-N5PJ
  • R2PL-9Q1M-K3VH
  • H6QJ-7K8L-R9MP
  • A4MK-3Q2L-V5RJ
  • T9QP-6M9K-N1LV
  • B7QH-2L4M-R8PJ
  • M5MJ-8Q3K-V6RP
  • G9QK-1M7L-N4PJ
  • Y2PL-5Q8M-R3VK
  • D4QJ-9K6L-N7PV
  • N8MK-3Q9L-V2RJ
  • J1QP-7M2K-R5LV
  • E5QH-4L8M-K9PJ
  • S6MJ-2Q1L-V8RP
Free Fire

Free Fire

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

  • Entra a la web oficial de canje: https://reward.ff.garena.com
  • Inicia sesión con la cuenta que usas en Free Fire
  • Escribe el código correctamente y confirma.
  • Si el código es válido, las recompensas llegarán a tu buzón del juego en unos minutos.
  • ¿Quieres que te muestre algunos códigos activos y actualizados de hoy? Puedo buscarlos por ti.

¿Qué es Free Fire Max?

Free Fire MAX es una versión más avanzada y mejorada de Free Fire, creada por Garena para ofrecer una experiencia con gráficos más de alta calidad y efectos visuales mejorados. Pero en algunos lugares, ya no está disponible o ha sido discontinuado. Por ejemplo, se anunció que dejaría de tener actualizaciones en ciertos momentos.

Entre las mejoras se destaca gráficos y efectos visuales, que han sido mejorados con mapas más detallados, efectos como reflejos, sombras, texturas HD. Además, jugadores de Free Fire y Free Fire MAX pueden jugar juntos gracias a Firelink. Eso no es todo, ya que tiene características avanzadas como lobby 360° personalizable, Craftland (modo para crear mapas), exhibición de armas, etc.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Free Fire: Códigos de HOY, sábado 18 de octubre para recompensas gratis, diamantes y todas las skins

  2. Códigos Free Fire de HOY, domingo 7 de septiembre: lista completa para canjear diamantes y recompensas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano