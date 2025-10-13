Códigos de Free Fire de este martes 14 de octubre: skins, armas y diamantes GRATIS

0
Ya puedes reclamar decenas de premios GRATIS con los nuevos Códigos de Free Fire que está regalando GARENA para este martes 14 de octubre.

Conoce la lista de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este martes 14 de octubre.
Conoce la lista de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este martes 14 de octubre. | Foto: composición/Daniel Robles
Free Fire es uno de los videojuegos Battle Royale más populares el mundo y este éxito rotundo se debe no solo a la variada selección de armas y skins disponibles, sino también a los premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear códigos cada día del año.

¿Quieres tener decenas de premios GRATUITOS? Pues bien, entonces solo debes consultar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este martes 14 de octubre del 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.

  • F8A1S7D5F9G3H2J6
  • F9Z3X8C2V7B5N1M4
  • F5H9J3K7L2P6O4I1
  • F6S4D1F8G5H9J2K7
  • F1Q9W5E2R7T3Y6U8
  • F4A2S9D7F3G1H8J5
  • F7Z5X2C9V1B6N8M3
  • F2H8J6K1L5P3O9I7
  • F9S7D3F1G4H6J2K8
  • F6Q1W8E3R9T5Y2U7
  • F3L9P1O4I7U2Y8T5
  • F8A6S2D9F4G7H1J3
  • F7Z8X3C5V2B9N6M1
  • F1H7J5K2L8P6O3I9

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Ingresa al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

