¿Cuál es el personaje que tiene la habilidad de cambiar su color de piel en Free Fire?

Free Fire sigue sorprendiendo a sus jugadores con los secretos que esconde en cada uno de sus personajes. Si pensaste que lo sabías todo, prepárate porque estás a punto de descubrir cuál es el personaje que tiene la habilidad de cambiar su color de piel. Esto podría ayudarte a alcanzar la victoria y sacar ventaja frente a tus enemigos.

Mientras que unos pueden curar a sus aliados de equipo o tener otras habilidades, existe un personaje que es posible cambiar de color de piel. Esto podría generar confusión entre los jugadores a los que te enfrentas y es momento de que empieces a usarlo. Tener un personaje con habilidades especiales en Free Fire podría marcar totalmente la diferencia, aunque lo cierto es que no garantiza una ventaja en sí.

Personajes con habilidad para cambiar su color de piel

Free Fire agrega constantemente nuevos personajes con habilidades para que los jugadores los puedan usar en sus partidas individuales, dúos o en equipos. En ese sentido, debes saber cuáles son los personajes que se pueden cambiar de color de piel y son los siguientes:

Jota

Amy

Alvaro

Rafael

Wukong

Al usar cualquier de estos personajes vas a poder elegir el color de piel que quieras lucir en tus partidas según tus gustos, añadiéndole un toque más de personalización. Esta habilidad solo está disponible en los que te hemos mencionado y no puedes usarla con otros personajes.

Cambiar el color de piel de los personajes en Free Fire complica la partida a tus oponentes y puede causar confusión. Sin embargo, debes tener en cuenta que cambiar el tono no te hará ganar la partida, deberás hacer uso de todas tus habilidades para llevarte la victoria y divertirte al máximo.