Códigos de Free Fire para canjear diamantes, skins y mascotas GRATIS este lunes 13 de octubre

Garena está regalando decenas de objetos GRATIS para tus partidas de Free Fire y solo con CANJEAR los CÓDIGOS podrás desbloquear recompensas únicas.

Daniel Robles
Conoce la lista de CÓDIGOS con los que podrás CANJEAR decenas de PREMIOS en Free Fire.
Conoce la lista de CÓDIGOS con los que podrás CANJEAR decenas de PREMIOS en Free Fire.
Según Garena, la creadora de Free Fire, hasta enero del 2025 existían más de 80 millones de jugadores diarios en el famoso videojuego estilo Battle Royale. El éxito de este juego se debe no solo a la variada selección de armas y skins disponibles, sino también a los atractivos premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear CÓDIGOS que salen cada nuevo día y que deberás canjear por tiempo limitado.

Para CANJEAR estos códigos GRATUITOS deberás ingresar al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas. ¿Cómo se hace? Aquí te enseñaremos la GUÍA para obtener todas las recompensas de este y otros días del año 2025.

Conoce la lista de Códigos Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 12 de octubre.

Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Recuerda que estos Redeem Codes solo podrán ser utilizados una vez.

Si quieres llenar tu taquilla de objetos GRATIS, te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este lunes 13 de octubre de 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.

  • FFDWLCYTFXN2
  • FFBUNY2TKXCP
  • FFBNTX2KFCQ7
  • FFKWX9MSQF2K
  • FFSOULX4FGYP
  • DYPNX2KCZ9VH
  • FFDCWLY4FKT7
  • FFMSTYQ4FCY7
  • FFBYSNVTLXFF
  • FFWCUNV4FGY7
  • FFMY5KXCTGNQ
  • HFFNX2KSZ9PQ
  • FFCO8BS5JW2D
  • KXPFCBRATYFF
  • FFPNX2KCZ9VH
  • GUFFYCKXTGNP
  • FFFCTYMQFX5K
  • FFWCGLONFY8M
  • YECKZ2MQPD9V
  • CTFFNX2KSZ9H
  • FFYCQ2KXPNFF
  • FFEVOX2MFQY4

¿Cómo obtener 1000 diamantes GRATIS en Free Fire?

Lo primero que debes hacer es unirte al Free Fire Advance Server Ingresa a este LINK con tu cuenta de Facebook o Google, según la plataforma en la que creaste tu cuenta. Luego, completa el formulario de registro y haz clic en 'Unirme ahora'.

Ahora solo deberás esperar a que revisen tu solicitud y serás parte del selecto grupo de FF Advance Server. Recuerda que la recompensa de los 1000 diamantes aplicará si encuentra algún fallo en las nuevas armas o modos que se introducen en estas pruebas.

Free Fire

Conoce la lista de códigos para canjear recompensas en Free Fire Foto: composición.

