Lista de códigos de Free Fire para canjear muchos premios GRATIS este domingo 12 de octubre

No hay duda que Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos más populares del género Battle Royale. Este éxito se debe no solo a la variada selección de armas y skins disponibles, sino también a los atractivos premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear CÓDIGOS.

Si no quieres gastar diamantes para obtener recompensas, entonces no te pierdas esta Lista completa de Códigos que te servirán para ganar diamantes, skins, mascotas y armas especiales.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Ingresa al Sitio de Canje de Recompensas mediante su web oficial. Si no sabes cómo llegar, te vamos a dejar el LINK para que puedas entrar directamente. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

La página para canjear códigos Free Fire. Foto: captura.

¿Quieres llenar tu inventario con objetos GRATUITOS?

Te dejamos la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 12 de octubre. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.

Códigos del 12 de octubre

(PENDIENTES)

Códigos del 11 de octubre