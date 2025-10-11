0

Lista de códigos de Free Fire para canjear muchos premios GRATIS este domingo 12 de octubre

¿Quieres ganar tus partidas en el Battle Royale de Garena? Con los códigos de Free Fire de HOY, podrás obtener muchos premios GRATIS.

Daniel Robles
Conoce la lista de Códigos Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 12 de octubre.
Conoce la lista de Códigos Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 12 de octubre. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

No hay duda que Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos más populares del género Battle Royale. Este éxito se debe no solo a la variada selección de armas y skins disponibles, sino también a los atractivos premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear CÓDIGOS.

Si no quieres gastar diamantes para obtener recompensas, entonces no te pierdas esta Lista completa de Códigos que te servirán para ganar diamantes, skins, mascotas y armas especiales.

Canjea los códigos de Free Fire para este sábado 11 de octubre y obtén recompensas.

PUEDES VER: Free Fire: Códigos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025 para canjear recompensas gratis

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Ingresa al Sitio de Canje de Recompensas mediante su web oficial. Si no sabes cómo llegar, te vamos a dejar el LINK para que puedas entrar directamente. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire

La página para canjear códigos Free Fire. Foto: captura.

¿Quieres llenar tu inventario con objetos GRATUITOS?

Te dejamos la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 12 de octubre. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.

Códigos del 12 de octubre

(PENDIENTES)

Códigos del 11 de octubre

  • F4A2S9D7F3G1H8J5
  • F7Z5X2C9V1B6N8M3
  • F2H8J6K1L5P3O9I7
  • F9S7D3F1G4H6J2K8
  • F6Q1W8E3R9T5Y2U7
  • F3L9P1O4I7U2Y8T5
  • F5H9J3K7L2P6O4I1
  • F6S4D1F8G5H9J2K7
  • F1Q9W5E2R7T3Y6U8
  • F4A2S9D7F3G1H8J5
  • F7Z5X2C9V1B6N8M3
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Fortnite: Una de las colaboraciones más queridas volvería con nuevas recompensas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano