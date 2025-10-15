0

Lista de códigos Free Fire para canjear premios hoy, jueves 16 de octubre: diamantes, skins y armas GRATIS

Si quieres obtener muchos objetos para ganar todas tus partidas en Free Fire, entonces CANJEA estos códigos GRATUITOS que son de tiempo limitado.

Daniel Robles
Revisa la lista de códigos para canjear premios en Free Fire totalmente GRATIS, Hoy jueves 16 de octubre.
Revisa la lista de códigos para canjear premios en Free Fire totalmente GRATIS, Hoy jueves 16 de octubre. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Free Fire se ha consolidado como uno de los títulos más importantes dentro del género Battle Royale. Este éxito se debe no solo a la variada selección de armas y skins disponibles, sino también a las decenas de premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear códigos cada día.

Conoce la lista de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este martes 14 de octubre.

PUEDES VER: Códigos de Free Fire de este martes 14 de octubre: skins, armas y diamantes GRATIS

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Ingresa al portal oficial Sitio de Canje de Recompensas. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Recuerda que debes ser rápido para poder canjearlos a tiempo.

¿Quieres llenar tu inventario con objetos GRATUITOS?

Pues bien, entonces te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 28 de septiembre del 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.

  • FV7G2X5P9J3C6L1W
  • FZ4N1Q8S6R9Y2D5K
  • FY9R3V6P1J4L7K5Q
  • FE2W7F4X9B5M1S3G
  • FT6K9N3C8L2J4H7R
  • FU4D8F1Q7Z3V5P6M
  • FH2J5Y8R1W4G6X9N
  • FL7S3C9V6T2X4W8R
  • FP1X4Y7R2G5Q9N3F
  • FM9T6W3V8C2B4Y7S
  • FC5N8F2J7H4Q1X6L
  • F6Z1X5C2V8B4N9M3
  • F5H9J1K8L4P2O6I3
  • F8L3P7O1I5U9Y2T6
  • F7A1S5D9F2G6H3J7
  • F3H8J4K1L7P5O2I9
  • F6Q1W5E9R3T7Y2U4
  • F2Q7W1E5R9T3Y6U4
  • F4Q8W2E6R1T5Y9U3
  • F3L7P2O6I4U8Y1T5
  • F2Z6X3C7V1B5N8M4
  • F9S2D6F3G7H1J4K8
  • F1L5P9O3I7U2Y4T8
  • F5A9S3D7F1G4H8J2
  • F8S3D7F4G1H5J9K2
  • F9A4S8D2F6G3H7J1
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Free Fire: lista completa de códigos GRATIS del lunes 14 de abril para obtener recompensas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano