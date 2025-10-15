Lista de códigos Free Fire para canjear premios hoy, jueves 16 de octubre: diamantes, skins y armas GRATIS
Si quieres obtener muchos objetos para ganar todas tus partidas en Free Fire, entonces CANJEA estos códigos GRATUITOS que son de tiempo limitado.
Free Fire se ha consolidado como uno de los títulos más importantes dentro del género Battle Royale. Este éxito se debe no solo a la variada selección de armas y skins disponibles, sino también a las decenas de premios gratuitos que los usuarios pueden conseguir al canjear códigos cada día.
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?
Ingresa al portal oficial Sitio de Canje de Recompensas. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Recuerda que debes ser rápido para poder canjearlos a tiempo.
¿Quieres llenar tu inventario con objetos GRATUITOS?
Pues bien, entonces te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 28 de septiembre del 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.
- FV7G2X5P9J3C6L1W
- FZ4N1Q8S6R9Y2D5K
- FY9R3V6P1J4L7K5Q
- FE2W7F4X9B5M1S3G
- FT6K9N3C8L2J4H7R
- FU4D8F1Q7Z3V5P6M
- FH2J5Y8R1W4G6X9N
- FL7S3C9V6T2X4W8R
- FP1X4Y7R2G5Q9N3F
- FM9T6W3V8C2B4Y7S
- FC5N8F2J7H4Q1X6L
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F8L3P7O1I5U9Y2T6
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- F2Z6X3C7V1B5N8M4
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F5A9S3D7F1G4H8J2
- F8S3D7F4G1H5J9K2
- F9A4S8D2F6G3H7J1
