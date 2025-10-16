Códigos de Free Fire para conseguir skins, armas y diamantes GRATIS, este viernes 17 de octubre
Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares, pero no solo por su jugabilidad, sin por los premios que recibes con estos CÓDIGOS GRATUITOS.
Garena, la dueña de Free Fire y Free Fire Max, acaba de regalar nuevos CÓDIGOS para obtener una serie de recompensas como diamantes, armas, skins y mascotas totalmente GRATIS. ¿Para qué sirven? Con esto podrás mejorar tu rendimiento en el Battle Royale.
Y es que si bien en Free Fire podrías comprar todas estas mejoras con diamantes, los cuales cuestan dinero real, lo cierto es que puedes obtener muchos de estos PREMIOS con solo un canje diario. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí te vamos a dejar todos los detalles para que puedas conseguirlos todos.
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?
Cada día del año, Garena ofrece varios códigos de uso único. ¿Qué significa esto? Podrás utilizar este Redeem Code para obtener oro, diamantes, skins y hasta mascotas.
Recuerda que los códigos de Free Fire tienen entre 12 y 16 caracteres, compuestos por letras mayúsculas y números. Estos deberás ingresarlos en el portal oficial de GARENA. Ingresa a este LINK para obtener los premios correspondientes al viernes 17 de octubre.
Canje de los Códigos Free Fire. Foto: captura.
Las recompensas obtenidas por los códigos de Free Fire de HOY, se verán reflejados en la bóveda ubicada en el lobby del juego. Ten en cuenta la fecha de vencimiento de los canjes, ya que los códigos VENCIDOS ya no se pueden reclamar.
Estos son los códigos disponibles para este viernes 17 de octubre del 2025. Recuerda que no podrás canjear tus recompensas con cuentas de invitado. Puedes vincular tu cuenta a Facebook o VK para recibir las recompensas.
8F3QZKNTLWBZ
W0JJAFV3TU5E
WLSGJXS5KFYR
FF11HHGCGK3B
X99TK56XDJ4X
SARG886AV5GR
B6IYCTNH4PV3
ZRJAPH294KV5
FF10GCGXRNHY
YXY3EGTLHGJX
Y6ACLK7KUD1N
FF11WFNPP956
MCPTFNXZF4TA
FF1164XNJZ2V
FF10617KGUF9
FF11DAKX4WHV
FF119MB3PFA5
FF11NJN5YS3E
