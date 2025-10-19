- Hoy:
Códigos de Free Fire, lunes 20 de octubre: lista completa para canjear diamantes y objetos GRATIS en el Battle Royale
Tienes que ser rápido para canjear todos los Códigos GRATUITOS de Free Fire. De esta forma no te perderás las recompensas que Garena ofrece para este lunes 20 de octubre.
Si quieres mejorar tu rendimiento en Free Fire necesitas de diamantes, skins, armas míticas y hasta mascotas. La mejor manera de obtener esta mejoras es mediante los Códigos GRATUITOS que Garena te regala cada día.
Si bien en la tienda de Free Fire puedes conseguir estas mejoras con diamantes, estos cuestan dinero real, por lo que aquí sabrás cómo reclamar muchas recompensas cada día del año. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí te dejamos una Guía rápida para recibirlos todos. ¡Tienes que ser rápido!
PUEDES VER: Lista de códigos de Free Fire para conseguir armas y diamantes GRATIS HOY, domingo 19 de octubre
Garena ofrece varios códigos de uso único, lo que significa que solo podrán ser usados una sola vez por usuario. Estos Redeem Code te servirán para obtener oro, diamantes, skins y hasta gestos.
Por si no lo sabes, los Códigos de Free Fire tienen entre 12 y 16 caracteres, compuestos por letras mayúsculas y números. Estos deberás ingresarlos en el portal oficial que Garena ha implementado.
Recuerda que las recompensas obtenidas por los códigos de Free Fire de HOY, se verán reflejados en la bóveda ubicada en el lobby del juego. Ten en cuenta la fecha de vencimiento de los canjes, ya que los códigos VENCIDOS ya no se pueden reclamar ni reutilizar.
Estos son los códigos disponibles para este lunes 20 de octubre. Recuerda que no podrás canjear tus recompensas con cuentas de invitado. Puedes vincular tu cuenta a Facebook o VK para recibir las recompensas.
P6QJ9M3KL8RV
H4PL2Q7MN5KJ
Z8MP5QLTV3RP
T2QK7M4LN9PV
E5QP1M7KN6RJ
Y3MJ2Q5LV7RK
18MJ9Q7LN4RK
A5PL3M4KV2PJ
Z9QK6L9MR7VH
T1MJ8Q2LN5PR
B6QP4M3KV9RJ
K3PL2M6QN8RJ
W1QJ4K9MV5PL
F9MK6Q3LN7RV
S3QH8K2ML9PV
V7PL4Q6MR2NJ
Q9QK3M8LV1PR
L6MJ5Q9LN7RV
B9QH3L6MR1KJ
