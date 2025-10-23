- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
Lista de Códigos Free Fire de HOY, viernes 24 de octubre: canjea los premios que Garena regala para tu partida
Diamantes, skins y armas gratis con los códigos de Free Fire que Garena acaba de lanzar para este viernes 24 de octubre. ¡No te quedes sin reclamarlos todos!
Free Fire se ha vuelto el videojuego Battle Royale más popular de los últimos años, no precisamente por la jugabilidad que tiene o las colaboraciones con grandes franquicias como Naruto Shippuden o La Casa de Papel. El juego de Garena regala diferentes objetos como diamantes, skins, armas y mascotas, todo mediante los CÓDIGOS que cada día se pueden canjear por grandes recompensas.
Si quieres llenar tu taquilla con diferentes objetos, sin que te cueste nada, entonces ha llegado el momento de canjear los Redeem Codes de HOY, viernes 24 de octubre del 2025.
Canje de los códigos Free Fire. Foto: captura.
PUEDES VER: Free Fire: canjea la lista completa de códigos de HOY, jueves 23 de octubre, fácil y seguro
Tienes que tener en cuenta que los Códigos de Free Fire SOLO se pueden usar una vez por usuarios y tiene un tiempo de caducidad, ya que se renuevan a diario y deberás ser rápido para obtener todas las recompensas.
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire que Garena acaba de compartir? Fácil, lo que debes hacer es copiar los códigos, los cuales están formados por 12/16 dígitos y letras, y pegarlos en la página oficial que se ha creado con este fin.
Si no conoces cuál es el LINK de esta web oficial, te dejamos el enlace. Solo deberás asegurarte de iniciar sesión con tus credenciales y hacer efectivo todos los Códigos de Free Fire de hoy, viernes 24 de octubre. ¡Date prisa, ya que tienen una duración de 24 horas! Una vez que pase el tiempo, ya no podrás hacerlos efectivos.
Free Fire: códigos del 24 de octubre
- FIYUJUT7UKYFFDSU
- M5MJ8Q3KV6RP
- J1QP7M2KR5LV
- D4QJ9K6LN7PV
- S6MJ2Q1LV8RP
- FGTDHF6T7UY56F6T
- N8MK3Q9LV2RJ
- F7FGYJUR76JUT6HK
- G9QK1M7LN4PJ
- E5QH4L8MK9PJ
- B7QH2L4MR8PJ
- FTY7UYHJRY76QUYB
- Y2PL5Q8MR3VK
- M5MJ8Q3KV6RP
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50