Lista de Códigos Free Fire de HOY, viernes 24 de octubre: canjea los premios que Garena regala para tu partida

Diamantes, skins y armas gratis con los códigos de Free Fire que Garena acaba de lanzar para este viernes 24 de octubre. ¡No te quedes sin reclamarlos todos!

Daniel Robles
Lista de Códigos Free Fire de HOY, viernes 24 de octubre del 2025.
Lista de Códigos Free Fire de HOY, viernes 24 de octubre del 2025. | Foto: composición/Daniel Robles
Free Fire se ha vuelto el videojuego Battle Royale más popular de los últimos años, no precisamente por la jugabilidad que tiene o las colaboraciones con grandes franquicias como Naruto Shippuden o La Casa de Papel. El juego de Garena regala diferentes objetos como diamantes, skins, armas y mascotas, todo mediante los CÓDIGOS que cada día se pueden canjear por grandes recompensas.

Si quieres llenar tu taquilla con diferentes objetos, sin que te cueste nada, entonces ha llegado el momento de canjear los Redeem Codes de HOY, viernes 24 de octubre del 2025.

Free Fire

Canje de los códigos Free Fire. Foto: captura.

Los códigos de Free Fire tienen vida útil de 24 horas.

Tienes que tener en cuenta que los Códigos de Free Fire SOLO se pueden usar una vez por usuarios y tiene un tiempo de caducidad, ya que se renuevan a diario y deberás ser rápido para obtener todas las recompensas.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire que Garena acaba de compartir? Fácil, lo que debes hacer es copiar los códigos, los cuales están formados por 12/16 dígitos y letras, y pegarlos en la página oficial que se ha creado con este fin.

Si no conoces cuál es el LINK de esta web oficial, te dejamos el enlace. Solo deberás asegurarte de iniciar sesión con tus credenciales y hacer efectivo todos los Códigos de Free Fire de hoy, viernes 24 de octubre. ¡Date prisa, ya que tienen una duración de 24 horas! Una vez que pase el tiempo, ya no podrás hacerlos efectivos.

Free Fire: códigos del 24 de octubre

  • FIYUJUT7UKYFFDSU
  • M5MJ8Q3KV6RP
  • J1QP7M2KR5LV
  • D4QJ9K6LN7PV
  • S6MJ2Q1LV8RP
  • FGTDHF6T7UY56F6T
  • N8MK3Q9LV2RJ
  • F7FGYJUR76JUT6HK
  • G9QK1M7LN4PJ
  • E5QH4L8MK9PJ
  • B7QH2L4MR8PJ
  • FTY7UYHJRY76QUYB
  • Y2PL5Q8MR3VK
  • M5MJ8Q3KV6RP
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

