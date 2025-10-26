- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Códigos Free Fire: lista completa para canjear HOY, lunes 27 de octubre, diamantes y recompensas GRATIS
Free Fire cuenta con un sistema de códigos muy bien integrado, con el cual podrás acceder a una serie de beneficios que potenciarán tu experiencia de juego.
Si estás buscando información sobre los códigos de Free Fire, entonces haz llegado al lugar correcto, porque en las siguientes líneas vamos a conocer cuáles son los nuevos dígitos para canjear en esta jornada. Se trata de una serie de recompensas que van desde skins para cambiar el aspecto de tu agente, emotes, también habilidades para tener ventajas en tus mapas de batallas y diamantes para comprar todo tipo de objetos desde la tienda oficial del videojuego.
Recuerda que Free Fire fue lanzado en 2017 por Garena y, desde entonces y hasta nuestros días, se puede jugar de forma exclusiva desde dispositivos móviles. Su éxito ha sido tal que han desplazado a títulos similares como los reconocidos Fornite o Call of Duty: Warzone Mobile. En la actualidad, también existe Free Fire Max, que es el mismo videojuego, pero con mejores gráficos.
PUEDES VER: Free Fire: listado completo de códigos HOY, domingo 26 de octubre, para canjear gratis y seguro
Free Fire: códigos del 27 de octubre
Comencemos de una vez, ya que a continuación vamos a darte acceso exclusivo a listado completo de códigos de Free Fire para HOY, lunes 27 de octubre de 2025. No te demores en reclamarlos, porque su tiempo de vida es limitado por 24 horas. Transcurrido dicho tiempo los mismo caducarán.
Free Fire es uno de los juegos más importantes que se pueden encontrar en dispositivos móviles.
¿Cómo canjear códigos en Free Fire?
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos de 26 de octubre
- FF10-HG8K-R3B1
- FFBH-9M0Q-ZXS8
- FF7M-LP8H-O9W2
- FF11-NJN5-YS3E
- FF9Q-1JZ4-WPN8
- FFAC-2YXE-6RF2
- FFES-PORT-SKIN
- FFPL-PQXX-9R8G
- FFGC-7YTR-OPLK
- FFRE-4MKA-6D8B
- FFAW-SX8Z-1C3D
- FFRB-9TQ2-PX4J
- FFAV-9MN3-ZK6B
- FFRC-5N8V-J2PL
- FFCH-7XQ9-A2BW
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50