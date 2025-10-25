- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Free Fire: listado completo de códigos HOY, domingo 26 de octubre, para canjear gratis y seguro
Free Fire cuenta con un sólido sistema de códigos que premia la lealtad y constancia de sus jugadores. Canjearlos no toma tiempo y se consigue en pocos pasos.
Nos vemos las caras una vez más para explorar juntos lo que son los códigos de Free Fire publicados para la presente jornada. Recuerda que estos dígitos solo se pueden canjear desde los canales oficiales del título de Garena, por lo que una vez los obtengas puedes aplicarlos en tus partidas para conseguir recompensas como skins para modificar el aspecto de tu agente, habilidades durante las batallas online, emotes, pero también diamantes que son esenciales para compras diversas dentro del videojuego.
PUEDES VER: Códigos Free Fire: canjéalos todos este sábado 25 de octubre, para conseguir skins y diamantes
Free Fire: códigos del 26 de octubre
Toma nota, porque en la siguientes líneas tendrás acceso exclusivo al listado completo de códigos de Free Fire para HOY, domingo 26 de octubre de 2025. Te recomendamos no esperar mucho para canjearlos, dado que tienen vida útil por 24 horas, transcurrido este tiempo caducarán:
Si no te tocan diamantes, puedes comprarlo en páginas oficiales y con licencia para esta transacción.
¿Cómo canjeo gratis códigos de Free Fire?
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 25 de octubre
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F5A9S3D7F1G4H8J2
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F2Z6X3C7V1B5N8M4
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F8S3D7F4G1H5J9K2
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F9A4S8D2F6G3H7J1
- F1Z5X9C3V7B2N6M8
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50