Free Fire: listado completo de códigos HOY, domingo 26 de octubre, para canjear gratis y seguro

Free Fire cuenta con un sólido sistema de códigos que premia la lealtad y constancia de sus jugadores. Canjearlos no toma tiempo y se consigue en pocos pasos.

Joel Dávila
Free Fire fue lanzado por Garena en 2017, solo para dispositivos móviles.
Free Fire fue lanzado por Garena en 2017, solo para dispositivos móviles. | Composición/Garena-Facebook
Nos vemos las caras una vez más para explorar juntos lo que son los códigos de Free Fire publicados para la presente jornada. Recuerda que estos dígitos solo se pueden canjear desde los canales oficiales del título de Garena, por lo que una vez los obtengas puedes aplicarlos en tus partidas para conseguir recompensas como skins para modificar el aspecto de tu agente, habilidades durante las batallas online, emotes, pero también diamantes que son esenciales para compras diversas dentro del videojuego.

Free Fire es un Battle Royale exclusivo para dispositivos móviles.

PUEDES VER: Códigos Free Fire: canjéalos todos este sábado 25 de octubre, para conseguir skins y diamantes

Free Fire: códigos del 26 de octubre

Toma nota, porque en la siguientes líneas tendrás acceso exclusivo al listado completo de códigos de Free Fire para HOY, domingo 26 de octubre de 2025. Te recomendamos no esperar mucho para canjearlos, dado que tienen vida útil por 24 horas, transcurrido este tiempo caducarán:

Free Fire

Si no te tocan diamantes, puedes comprarlo en páginas oficiales y con licencia para esta transacción.

¿Cómo canjeo gratis códigos de Free Fire?

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 25 de octubre

  • F2Q7W1E5R9T3Y6U4
  • F5A9S3D7F1G4H8J2
  • F6Z1X5C2V8B4N9M3
  • F3H8J4K1L7P5O2I9
  • F9S2D6F3G7H1J4K8
  • F1L5P9O3I7U2Y4T8
  • F4Q8W2E6R1T5Y9U3
  • F7A1S5D9F2G6H3J7
  • F2Z6X3C7V1B5N8M4
  • F5H9J1K8L4P2O6I3
  • F8S3D7F4G1H5J9K2
  • F3L7P2O6I4U8Y1T5
  • F6Q1W5E9R3T7Y2U4
  • F9A4S8D2F6G3H7J1
  • F1Z5X9C3V7B2N6M8
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

