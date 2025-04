Free Fire: estos son los mejores ajustes de SENSIBILIDAD para dar todo rojo y ganar experiencia

Free Fire es uno de los mejores videojuegos del género Battle Royale, puesto que ofrece la posibilidad de medir tus habilidades con un grupo de 50 personas en tiempo real y subir de nivel hasta ser 'Heroico', uno de los rangos más importantes en la comunidad gamer.

Los 'Headshots' son muy importantes durante las partidas de Free Fire, ya que al momento de disparar y dar todo rojo, te permite bajar mucho más daño de lo normal. Sin embargo, lograr estos tiros precisos es algo complicado, mucho más si no tienes la sensibilidad configurada de forma adecuada. Aquí sabrás cómo conseguirlo.

Free Fire: configuración de la sensibilidad para dar todo rojo

Configurar el Free Fire es vital para poder hacer buenos tiros y hoy te vamos a revelar la configuración necesaria y una serie de consejos para disparar como todo un experto.

Sensibilidad recomendada:

General: 95 - 100

Red Dot: 90 - 100

2x Scope: 85 - 95

4x Scope: 80 - 90

Francotirador (AWM): 60 - 70

Mira libre: 95 - 100

Sube toda la sensibilidad cerca al máximo, sobre todo General y Red Dot, para levantar la mira rápido. No pongas AWM tan alta porque en sniper necesitas precisión, no velocidad. Si sientes que se va mucho la mira, bájale 5 o 10 puntos nomás, no todo de golpe. Con estos consejos podrás mejorar notablemente y ser el mejor en tus partidas de Free Fire.