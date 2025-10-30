- Hoy:
Códigos Free Fire de hoy, viernes 31 de octubre: celebra Halloween y canjea objetos gratis
Celebra el último día del mes de octubre con la lista de Códigos de Free Fire. Canjea diamantes, skins y armas GRATIS que Garena está regalando por Halloween.
Desde su llegada a los dispositivos Android y iOS en 2017, Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más importantes del mundo y actualmente tiene una legión de usuarios, quienes ingresan diariamente a la 'Isla de batallas' para jugar unas partidas y gritar 'Booyah' con su escuadrón.
El éxito de Free Fire no solo radica en su jugabilidad, sino también por los premios que regala Garena, la desarrolladora de este videojuego, el cual ofrece cada día nuevos regalos que solo podrás obtener con los Redeem Codes.
PUEDES VER: Canjea códigos Free Fire HOY, jueves 30 de octubre: consigue recompensas en pocos pasos gratis
¿Qué son los Redeem Codes de Free Fire? Se trata de diferentes códigos conformados por 12 o 16 números o letras. Estos son de uso único y te permiten obtener diferentes mejoras como skins, armas, mascotas, diamantes y monedas doradas. ¿Quieres recibirlos? Aquí todos los detalles.
Te dejamos todos los códigos de Free Fire que puedes canjear HOY, viernes 31 de octubre en la página oficial que Garena habilitó para los jugadores del Battle Royale. ¿Quieres el LINK? Te dejamos el acceso directo ¡No te quede sin reclamarlos todos!
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F5A9S3D7F1G4H8J2
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F2Z6X3C7V1B5N8M4
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F8S3D7F4G1H5J9K2
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F9A4S8D2F6G3H7J1
- F1Z5X9C3V7B2N6M8
Recuerda que los Códigos de Free Fire o Redeem Codes de Free Fire tiene un tiempo limitado y podrás utilizar cada password solo una vez. Las recompensas aparecerán en tu inventario una vez que inicias sesión.
