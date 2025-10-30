Códigos Free Fire de hoy, viernes 31 de octubre: celebra Halloween y canjea objetos gratis

Desde su llegada a los dispositivos Android y iOS en 2017, Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más importantes del mundo y actualmente tiene una legión de usuarios, quienes ingresan diariamente a la 'Isla de batallas' para jugar unas partidas y gritar 'Booyah' con su escuadrón.

El éxito de Free Fire no solo radica en su jugabilidad, sino también por los premios que regala Garena, la desarrolladora de este videojuego, el cual ofrece cada día nuevos regalos que solo podrás obtener con los Redeem Codes.

¿Qué son los Redeem Codes de Free Fire? Se trata de diferentes códigos conformados por 12 o 16 números o letras. Estos son de uso único y te permiten obtener diferentes mejoras como skins, armas, mascotas, diamantes y monedas doradas. ¿Quieres recibirlos? Aquí todos los detalles.

Te dejamos todos los códigos de Free Fire que puedes canjear HOY, viernes 31 de octubre en la página oficial que Garena habilitó para los jugadores del Battle Royale. ¿Quieres el LINK? Te dejamos el acceso directo ¡No te quede sin reclamarlos todos!

F2Q7W1E5R9T3Y6U4

F5A9S3D7F1G4H8J2

F6Z1X5C2V8B4N9M3

F3H8J4K1L7P5O2I9

F9S2D6F3G7H1J4K8

F1L5P9O3I7U2Y4T8

F4Q8W2E6R1T5Y9U3

F7A1S5D9F2G6H3J7

F2Z6X3C7V1B5N8M4

F5H9J1K8L4P2O6I3

F8S3D7F4G1H5J9K2

F3L7P2O6I4U8Y1T5

F6Q1W5E9R3T7Y2U4

F9A4S8D2F6G3H7J1

F1Z5X9C3V7B2N6M8

Recuerda que los Códigos de Free Fire o Redeem Codes de Free Fire tiene un tiempo limitado y podrás utilizar cada password solo una vez. Las recompensas aparecerán en tu inventario una vez que inicias sesión.