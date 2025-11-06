Códigos Free Fire de HOY, viernes 7 de noviembre: canjea todos los objetos del famoso Battle Royale

Desde su llegada en diciembre del 2017, Free Fire se ha sabido ganar un lugar entre los videojuegos estilo Battle Royale del momento. Sin embargo, el éxito no solo radica en la modalidad de juego, sino también por los regalos diarios que ofrece Garena con los Redeem Codes que salen cada 24 horas.

Los Códigos de Free Fire te permitirán recibir todo tipo de objetos como monedas doradas, diamantes, skins y armas GRATIS. Pero, lo importante es que deberás ser rápido, ya que caducan en poco tiempo y son de uso único. ¿Quieres obtenerlos todos? Aquí los detalles.

Lista de códigos de Free Fire de HOY

Los Redeem Codes o Códigos de Free Fire no son otra cosa que una serie de letras o números, usualmente entre 12 a 16, los cuales deberás canjear desde la página que Garena ha implementado para ello. Esta es la Reward Redemptions Site y para ingresar solo basta con pulsar en este ENLACE DIRECTO.

Solo basta con entrar a esta web, ingresar las credenciales de tu cuenta oficial, no te preocupes ya que es una página oficial de Garena. Luego de ello deberás pegar todos los Redeem Codes de Free Fire que acaban de ser liberados.

590XATDKPVRG28N​

2W9FVBM36O5QGTK​

BMD8FUSQO4ZGINA​

O74JF9YC6HXKGDU​

AJEBVGL3ZYTKNUS​

68SZRP57IY4T2AH​

V8CI2B3TL6QYXG7​

WOPLMFJ4NTDHR3V​

4PAS6TQ87CXMLNV​

NRD8L6Y7M4E29U1​

CT6P42J7GRH50Y8​

YW2B64F7V8DHJM5​

VQRB39SHXW10IM8