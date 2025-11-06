- Hoy:
Free Fire: guía para conseguir el EMOTE 'Marcha maldita' totalmente GRATIS eb 5 pasos
Los 'emotes' en Free Fire sirven para celebrar el triunfo en una partida o para 'burlarse' de un usuario derrotado. Aprende cómo canjear uno de los mejores totalmente GRATIS.
Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos del género Battle Royale más populares y esto se debe a las increíbles skins y emotes que cada cierto tiempo lanza Garena para el título.
Si bien las skins y emotes tiene un costo, existe una forma de poder obtener algunos totalmente GRATIS. El emote 'Marcha maldita' se ha vuelto tendencia entre los gamer de Free Fire, puesto que ahora podrás obtenerla sin gastar un solo diamante. ¿Cómo se consigue? Ahora te lo mostramos.
PUEDES VER: Códigos Free Fire del miércoles 5 de noviembre: canjea premios para obtener ventaja en el Battle Royale
Para conseguir este emote de Free Fire, lo primer que debes hacer es ingresar a la zona de Eventos y buscar la opción 'Terror al amanecer' y finalmente 'Oscuridad Derrotada'. En este apartado deberás resolver un acertijo.
Lo único que debes hacer es jugar cinco partidas en Duelo de escuadras. No importa si ganas o pierdes, solo debes asegurarte que sean cinco partidas seguidas. Si lograste hacerlo, debes volver al Evento y de esta forma te darán el emote 'Marcha maldita'.
Si no lograste conseguir este emote en la promoción de Halloween, entonces te dejamos la lista de los Códigos Free Fire de este jueves 6 de noviembre para recibir múltiples premios.
- 590XATDKPVRG28N
- 2W9FVBM36O5QGTK
- BMD8FUSQO4ZGINA
- O74JF9YC6HXKGDU
- AJEBVGL3ZYTKNUS
- 68SZRP57IY4T2AH
- V8CI2B3TL6QYXG7
- WOPLMFJ4NTDHR3V
- 4PAS6TQ87CXMLNV
- NRD8L6Y7M4E29U1
- CT6P42J7GRH50Y8
- YW2B64F7V8DHJM5
- VQRB39SHXW10IM8
