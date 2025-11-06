0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Free Fire: guía para conseguir el EMOTE 'Marcha maldita' totalmente GRATIS eb 5 pasos

Los 'emotes' en Free Fire sirven para celebrar el triunfo en una partida o para 'burlarse' de un usuario derrotado. Aprende cómo canjear uno de los mejores totalmente GRATIS.

Daniel Robles
Consigue el emote 'Marcha maldita' totalmente gratis en Free Fire de Garena.
Consigue el emote 'Marcha maldita' totalmente gratis en Free Fire de Garena. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos del género Battle Royale más populares y esto se debe a las increíbles skins y emotes que cada cierto tiempo lanza Garena para el título.

Si bien las skins y emotes tiene un costo, existe una forma de poder obtener algunos totalmente GRATIS. El emote 'Marcha maldita' se ha vuelto tendencia entre los gamer de Free Fire, puesto que ahora podrás obtenerla sin gastar un solo diamante. ¿Cómo se consigue? Ahora te lo mostramos.

Lista de Códigos Free Fire del miércoles 5 de noviembre para tener objetos GRATIS en el Battle Royale.

PUEDES VER: Códigos Free Fire del miércoles 5 de noviembre: canjea premios para obtener ventaja en el Battle Royale

Para conseguir este emote de Free Fire, lo primer que debes hacer es ingresar a la zona de Eventos y buscar la opción 'Terror al amanecer' y finalmente 'Oscuridad Derrotada'. En este apartado deberás resolver un acertijo.

Lo único que debes hacer es jugar cinco partidas en Duelo de escuadras. No importa si ganas o pierdes, solo debes asegurarte que sean cinco partidas seguidas. Si lograste hacerlo, debes volver al Evento y de esta forma te darán el emote 'Marcha maldita'.

Si no lograste conseguir este emote en la promoción de Halloween, entonces te dejamos la lista de los Códigos Free Fire de este jueves 6 de noviembre para recibir múltiples premios.

  • 590XATDKPVRG28N​
  • 2W9FVBM36O5QGTK​
  • BMD8FUSQO4ZGINA​
  • O74JF9YC6HXKGDU​
  • AJEBVGL3ZYTKNUS​
  • 68SZRP57IY4T2AH​
  • V8CI2B3TL6QYXG7​
  • WOPLMFJ4NTDHR3V​
  • 4PAS6TQ87CXMLNV​
  • NRD8L6Y7M4E29U1​
  • CT6P42J7GRH50Y8​
  • YW2B64F7V8DHJM5​
  • VQRB39SHXW10IM8
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Canjea códigos Free Fire HOY, lunes 3 de noviembre: consigue recompensas en pocos pasos y gratis

  2. Códigos Free Fire del viernes 31 de octubre: celebra Halloween y canjea objetos gratis

  3. Códigos Free Fire de HOY, jueves 6 de noviembre: lista completa para canjear gratis y seguro

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano