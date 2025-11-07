Códigos Free Fire HOY, 8 de noviembre: lista completa para canjear recompensas y premios GRATIS

0
Acompáñanos a conocer todos los códigos de Free Fire que se lanzan HOY completamente gratis y seguro. Canjearlos es sencillo y en pocos pasos lo consigues.

Joel Dávila
Free Fire es el Battle Royale más exitoso para celulares.
Free Fire es el Battle Royale más exitoso para celulares. | Composición/Garena-Facebook
Hablar de Free Fire es hablar de un Battle Royale muy prestigioso el cual se ha catapultado al Olimpo del mundo gamer gracias a su jugabilidad frenética, pero también debido a su sistema de códigos que premia la lealtad como la consistencia, dándonos una serie de beneficios como los códigos que se canjean de formar diaria y 100 por ciento gratuito.

Conoce los códigos de Free Fire de HOY, viernes 7 de noviembre para recibir objetos gratis en el Battle Royale.

Free Fire: códigos del 8 de noviembre

Toma nota, porque a continuación te daremos acceso exclusivo a los códigos de Free Fire de HOY, sábado 8 de noviembre de 2025, con los cuales obtendrás una serie de beneficios, como son los skins para cambiar el aspecto de tu agente, habilidades para aplicarlas en tus mapas de batallas, emotes y los diamantes que son clave para comprar todo tipo de objetos desde la tienda oficial del videojuego.

Free FIre

Free Fire es un Battle Royale lanzada en 2017 por Garena.

¿Cómo canjear códigos de Free Fire gratis?

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 7 de noviembre

  • 590XATDKPVRG28N​
  • 2W9FVBM36O5QGTK​
  • BMD8FUSQO4ZGINA​
  • O74JF9YC6HXKGDU​
  • AJEBVGL3ZYTKNUS​
  • 68SZRP57IY4T2AH​
  • V8CI2B3TL6QYXG7​
  • WOPLMFJ4NTDHR3V​
  • 4PAS6TQ87CXMLNV​
  • NRD8L6Y7M4E29U1​
  • CT6P42J7GRH50Y8​
  • YW2B64F7V8DHJM5​
  • VQRB39SHXW10IM8
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

