Doble pantalla, chip Snapdragon y cámaras 8K: este Xiaomi de 2025 es el más TOP y cuesta menos que el iPhone 17 Pro

Este 2025 ha sido uno de los mejores para Xiaomi, puesto que la firma china decidió competir de igual a igual con Apple y es por ello que lanzó de forma oficial el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono con doble pantalla que además tiene el procesador más TOP en Android, el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los primeros teléfonos tradicionales que tiene una doble pantalla. Si bien los plegables tienen este atributo, un celular convencional no lo posee y esto es algo innovador de parte de la firma asiática.

Pero, ¿para qué me sirve la pantalla secundaria del Xiaomi 17 Pro Max? En primer lugar, debes saber que este panel extra de 2.9 pulgadas te permite revisar notificaciones, utilizar aplicaciones y disfrutar de las cámaras principales para selfies o videos en alta resolución.

Te vamos a revelar todas las especificaciones de este Xiaomi 17 Pro Max. Su pantalla más grande de 6.9 pulgadas tiene tecnología OLED, 120Hz, 3500 nits de brillo, además de resolución de 2608 x 1200 pixeles. Además, su pantalla secundaría no solo tiene diagonal de 2.9 pulgadas AMOLED de 120Hz y el brillo similar.

En relación con la potencia, el Xiaomi 17 Pro Max llega con el procesador Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5, acompañado de 16GB de RAM, 1TB de memoria, además de 7500 mAh de batería con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Xiaomi

Pero, lo mejor de este teléfono de Xiaomi es su juego de cámaras LEICA: lente de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, Teleobjetivo de 50MP y selfie de 50MP. No solo te permiten grabar en 8K a 30fps, sino también el 4K a 60fps y4K a 120fps.

El precio del Xiaomi 17 Pro Max en su versión de 16GB de RAM y 512GB es de 5000 soles. Sin duda es costoso, pero es tan potente como el iPhone 17 Pro Max, el cual puede llegar a costar hasta 8000 soles en Perú.