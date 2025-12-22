0

Doble pantalla, chip Snapdragon y cámaras 8K: este Xiaomi de 2025 es el más TOP y cuesta menos que el iPhone 17 Pro

El Mi 17 Pro Max cuesta 5000 soles y es uno de los mejores teléfonos de Xiaomi. Tiene cámaras 8K y el procesador Snapdragon 8 Gen 5.

Daniel Robles
El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los teléfonos de gama alta más potente y cuesta menos que un iPhone 17 Pro Max.
El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los teléfonos de gama alta más potente y cuesta menos que un iPhone 17 Pro Max. | Foto: composición/heyupnow.com
COMPARTIR

Este 2025 ha sido uno de los mejores para Xiaomi, puesto que la firma china decidió competir de igual a igual con Apple y es por ello que lanzó de forma oficial el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono con doble pantalla que además tiene el procesador más TOP en Android, el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los primeros teléfonos tradicionales que tiene una doble pantalla. Si bien los plegables tienen este atributo, un celular convencional no lo posee y esto es algo innovador de parte de la firma asiática.

El Galaxy S23 Ultra es uno de los mejores teléfonos que Samsung ha diseñado y su precio ha bajado en más del 50%.

PUEDES VER: Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%

Pero, ¿para qué me sirve la pantalla secundaria del Xiaomi 17 Pro Max? En primer lugar, debes saber que este panel extra de 2.9 pulgadas te permite revisar notificaciones, utilizar aplicaciones y disfrutar de las cámaras principales para selfies o videos en alta resolución.

Te vamos a revelar todas las especificaciones de este Xiaomi 17 Pro Max. Su pantalla más grande de 6.9 pulgadas tiene tecnología OLED, 120Hz, 3500 nits de brillo, además de resolución de 2608 x 1200 pixeles. Además, su pantalla secundaría no solo tiene diagonal de 2.9 pulgadas AMOLED de 120Hz y el brillo similar.

En relación con la potencia, el Xiaomi 17 Pro Max llega con el procesador Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5, acompañado de 16GB de RAM, 1TB de memoria, además de 7500 mAh de batería con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Xiaomi 17 Pro Max

Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Xiaomi

Pero, lo mejor de este teléfono de Xiaomi es su juego de cámaras LEICA: lente de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, Teleobjetivo de 50MP y selfie de 50MP. No solo te permiten grabar en 8K a 30fps, sino también el 4K a 60fps y4K a 120fps.

El precio del Xiaomi 17 Pro Max en su versión de 16GB de RAM y 512GB es de 5000 soles. Sin duda es costoso, pero es tan potente como el iPhone 17 Pro Max, el cual puede llegar a costar hasta 8000 soles en Perú.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%

  2. Doble pantalla, chip Snapdragon y cámaras 8K: este Xiaomi de 2025 es el más TOP y cuesta menos que el iPhone 17 Pro

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano