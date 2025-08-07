Descubrí la forma de crear stickers personalizados desde WhatsApp y sin descargar aplicaciones

Los stickers han pasado a formar parte importante en las conversaciones virtuales, al menos de las que se hacen por WhatsApp. De esta manera, es importante contar con una gran variedad de diseño y si se tienen personalizados es mucho mejor. Aumenta tu biblioteca de stickers con algo mucho mejor.

WhatsApp cuenta con diversas funciones y cada una de ellas es gratuita. Hace bastante tiempo se conocía que es posible recortar una fotografía para crear un nuevo sticker, pero lo que muchos no sabían ese que también se puede tener uno gracias a la mezcla que hay con los emojis.

Crear emojis en WhatsApp en simples pasos

Para aplicar este truco, se va a tener que elegir uno de los emojis del teclado. Cuando hayas cumplido con este paso, solamente tienes que mantenerlo pulsado durante unos segundos y llevarlo hacia el chat. Es aquí cuando te aparecerán varias opciones en la pantalla y solamente tendrás que elegir la de Editar.

Vas a encontrar un panel de edición que tiene parecido al de los estados. Esto significa que podrás agregar otros stickers que tengas en tu biblioteca de guardados, y que incluso se podrá agregar texto o dibujos. Cuando lo tengas listo, solo basta con que le selecciones como uno de tus favoritos para usarlo las veces que quieras.

Ten en cuenta que al momento de crear y compartir tu nuevo sticker, otras personas también podrán usarlo y no se te notificará. Esta es una de las funciones más populares en WhatsApp y que permite tener una conversación más personalizada entre grupos o chats individuales.