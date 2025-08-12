No gastes en el Xiaomi 14T Pro | Este Motorola tiene gran IA, pantalla Super HD y procesador de última generación

Hoy te vamos a mostrar un celular que demuestra por qué Motorola es el verdadero rey de la gama media, pues este móvil destaca desde el primer vistazo con su diseño sumamente llamativo, a la vez de una ficha técnica insuperable, junto con un precio de locos, se trata del Motorola Edge 60 Pro.

Características principales del Motorola Edge 60 Pro

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 60 Pro tiene pantalla POLED de 6,67 pulgadas con resolución Super HD, con tasa de refresco de 120 hercios que te dará mucha fluidez al ver contenido, la cual estará compensada con HDR10+, a la vez de un brillo enorme gracias a sus 4,500 nits.

Al pasar al procesador, este celular viene con el chip MediaTek Dimensity 8350 Extreme, el cual va más que sobrado con la multitarea, a la vez de videojuegos pesados sin lag, calentamientos ni reinicios abruptos. Asimismo, tiene RAM de 12GB con LPDDR4X, así como memoria interna de 512GB con tecnología uMCP.

La autonomía del Motorola Edge 60 Pro es sobresaliente, ya que su batería es de 6,000mAh, carga rápida de 80W y 15W de carga inalámbrica. Se garantiza un uso por dos días, así como estar cargado al 100 por ciento en unos 35 minutos.

Sobre la fotografía, este dispositivo incluye un lente principal de 50 megapíxeles de Lytia 700C con estabilización óptica, 50 megapíxeles de ultra gran angular + macro, 10 megapíxeles de telefoto de 3X, así como frontal de 50 megapíxeles.

Su sistema operativo es Android 15 puro con pocas modificaciones, con 3 años para soporte en software, y 4 para los parches de seguridad. Así también, incluye Moto AI, la inteligencia artificial de la marca que está muy bien integrada.

No menos importante, el Motorola Edge 60 Pro tiene certificación IP68/IP69 que lo hace resistente al polvo, la humedad y al agua, al mismo tiempo que es capaz de soportar chorros de agua caliente hasta los 80 grados. Igualmente, viene con certificado militar MIL-STD-810H para aguantar calores extremos, fríos bajo cero y presiones altas.

Precio del Motorola Edge 60 Pro

Para comprarte el Motorola Edge 60 Pro este 2025, en México lo adquieres desde los 9,999 pesos; en Perú desde los 2,169 soles, en Colombia desde los 2,999.900 pesos; en España desde los 470 euros (Amazon).