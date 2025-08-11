Este Xiaomi no se queda atrás y supera al Moto Edge 50 Fusion: resolución de 1.5K, 1 TB memoria y cámara alta calidad

Superar al Motorola Edge 50 Fusion no es una tarea fácil, pero con el Xiaomi lanzado en el 2024 parece ser todo más simple. Este teléfono ha demostrado tener una gran potencia y el lanzamiento de nuevos smartphones hace que su precio siga bajando.

Los puntos más resaltantes del Xiaomi 14T, teléfono de insignia de la marca, son la calidad de pantalla que ofrece una resolución de 1220x2712 y que es resistente al agua, polvo y caídas de grandes distancias. Asimismo, cuenta con una velocidad de carga que hace posible tener el teléfono al 100% es solo 25 minutos, de haber estado descargado por completo. Estas son algunas de las características principales.

PUEDES VER: Estos 5 celulares de Samsung son bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus

La pantalla del Xiaomi 14T Pro también está acompañado de una tasa de refresco de 144 Hz que es garantía absoluta de una experiencia visual de alta calidad que solo Xiaomi sabe ofrecer. El diseño de teléfono también lo convierte en un dispositivo único en la gama alta.

Características del Xiaomi 14T Pro: procesador, precio y almacenamiento

Antes de comprar el Xiaomi 14T Pro, tienes que dar un repaso por las especificaciones principales que vas a poder encontrar en este análisis detallado. Con una pantalla de 6.67 pulgadas, este dispositivo de Xiaomi está equipado con un potente procesador MediaTek Dimensity 9300+ que tiene un acompañamiento de 12GB. Mientras mejor sea la capacidad, ofrecerá más fluidez en su rendimiento y no se paralizará durante la navegación.

Para complementar su potencia, también destacar que el teléfono tiene la posibilidad de elegir entre 256GB, 512GB o incluso 1TB de almacenamiento para no tener limitaciones en el guardado de archivos o descarga de aplicaciones. El precio está más bajo que en su lanzamiento y en el 2025 tiene un costo aproximado de 2,400 soles en Perú.

Teléfono de gama alta de Xiaomi. | Foto: Captura

Cámaras alta calidad en fotos y videos

El Xiaomi 14T Pro es garantía de ofrecer excelentes resultados en el ámbito fotográfico, ya que es capaz de disponer de calidad inigualable en su tripla cámara trasera que está compuesta por el lente estándar de 50 MP, gran angular de 13 MP y teleobjetivo de 50 MP. Para los amantes de los selfies, la calidad no va a variar tanto, puesto que trabaja con un lente selfie de 32 MP.

Finalmente, la autonomía del Xiaomi 14T Pro es una de las mejores dentro de la gama alta incluso en el 2025. La capacidad que brinda es de 5500 mAh y una carga rápida de 120W, que es uno de los niveles más altos en la actualidad, que ni siquiera Samsung o Apple han podido superar.