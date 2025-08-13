Los mejores 5 celulares bonitos y baratos de Samsung, Motorola y Xiaomi para ver Netflix

Las plataformas de streaming se han vuelto parte importante de nuestras vidas y en la actualidad existen una serie de servicios con amplio catálogo de series, películas, documentales y shows para disfrutar cuando queramos, por lo que es necesario con una celular con buenas prestaciones, sobre todo en la pantalla.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a adentrarnos en 5 dispositivos de Samsung, Motorola y Xiaomi que, por poco dinero, te darán una buena performance en la pantalla, pero también con su procesador y almacenamiento, todo ello necesario para garantizar la mejor experiencia viendo lo que más te gusta.

Motorola Edge 60 Fusion

El Motorola Edge 60 Fusion viene con pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,200 píxeles, 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120 hercios (Hz), brillo máximo de 4,500 nits, protección Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 2565GB. Cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular/macro de 12MP, frontal de 32MP. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Samsung A36

El Samsung A36 cuenta con pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1,200 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus. Procesador Snapdragon 6 Gen 3, RAM de 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP, frontal de 12MP. Batería de 5,000mAh,. carga rápida de 45W. Software OneUI 7 basado en Android 15. Resistencia acuática IP67.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro tiene pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,220 x 2,712 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,000 nits, HDR10+, Dolby Vision, protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra, RAM de 8GB/12GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP, frontal de 20MP. Batería de 5,500mAh, carga rápida de 45W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática de IP68.

POCO X7 Pro

El POCO X7 Pro trae pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,200 nits, Dolby Visiopn, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, RAM de 8GB/12GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 90W. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 8MP, frontal de 20MP. Software HyperOS 2 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.

Motorola Edge 40 Neo

El Motorola Edge 40 Neo posee pantalla AMOLED curva de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,400 x 1,800 píxeles, 402 ppp. tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, Dolby Atmos, brillo máximo de 1,300 nits. Procesador MediaTek Dimensity 7030, RAM de 12GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 13MP, frontal de 13MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 68W. Software Android 13. Resistencia acuática IP68.