Los 5 celulares Xiaomi con buena cámara, batería y pantalla a buen precio para comprar en vez del Samsung S25

Este 2025, Samsung lanzó al mundo entero sus nuevos terminales de la familia Galaxy S25 y, si bien es cierto que no están llenando los zapatos respecto a la generación anterior en lo concerniente a ventas, lo real es que siguen siendo portentos tecnológicos con prestaciones de altísima calidad.

Sin embargo, hay fabricantes que están haciendo las cosas bien y, en no pocas ocasiones mejor, contando con un catálogo calidad-precio que nos darán una experiencia igual de buena con precios muy atractivos, como son los siguientes 5 teléfonos de Xiaomi.

Xiaomi 15

El Xiaomi 15 tiene pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas, resolución 1.5K de 1,200 x 2,670 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios (Hz), brillo máximo de 3,200 nits. Procesador Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB, memoria interna (ROM) de 512GB. Cámara principal de 50MP con estabilización (OIS), gran angular de 50MP, telefoto 3X de 50MP, frontal de 32MP. Batería de 5,240mAh, carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 50W. Software HyperOS basado en Android 15.Resitencia acuática IP68.

Xiaomi 14T Pro

El Xiaomi 14T Pro trae pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K de 2.712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, 4,000 nits de brillo máximo, Dolby Vision. Procesador MediaTek Dimensity 9300+, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 12MP, telefoto 2,6X de 50MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 120W, carga inalámbrica de 50W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

POCO F7 Ultra

El POCO F7 Ultra viene con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 2K de 3,200 x 1,4440 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, 3,200 nits de brillo máximo. Procesador Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 32MP, telefoto 2,5X de 50MP, frontal de 32MP. Bateria de 5,300mAh, carga rápida de 120W, carga inalámbrica de 50W. Software HyerOS 2 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.

POCO F7

El POCO F7 cuenta con pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles, 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,200 nits, protección Gorilla Glass 7i. Procesador Snapdragon 8s Gen 4, RAM de 12GB; ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 8MP, frontal de 20MP. Batería de 6,500mAh, carga rápida de 90W, carga inversa de 22,5W. Software HyperOS basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.

Xiaomi 14T

El Xiaomi 14T posee pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 4,000 nits. Procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, telefoto de 50MP, gran angular de 12MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 67W. Software HyperOS basado en Android 14.