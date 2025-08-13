Resiste fríos bajo cero y es muy liviano: este Motorola carga en pocos minutos, RAM de 12GB y ultra gran angular de 50MP

Motorola es en nuestros días uno de los pesos pesados en la industria de los teléfonos celulares, sobre todo en el segmento de la gama media donde la marca estadounidense ha afianzado su liderazgo con un catálogo, francamente, sorprendente.

Un claro ejemplo de ello es el Motorola Edge 60 5G que, pese a ser lanzado hace unos meses, ya cuenta con la preferencia de los usuarios por su notable ficha técnica, la cual es acompañada por colores, diseño que enamora, así como un precio muy atractivo.

Pantalla top y procesador gamer

Para comenzar, debemos destacar que el Motorola Edge 60 trae pantalla POLED de 6,67 pulgadas, acompañado de una notable resolución Super HD, a la vez de ser compatible con contenido HDR10+, mientras que su fluidez está garantizada gracias a sus 120 hercios de tasa de refresco, en tanto que su brillo máximo es soberbio con sus 4,500 nits..

Cuando pasamos al rendimiento, nos topamos que cuenta con el chip MediaTek Dimensity 7300 que corre bien con videojuegos de regular demanda gráfica, además que no tendrás reinicios teniendo muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Por su parte, incluye RAM de 12GB con LPDRR4X, así como memoria interna hasta los 512GB con tecnología uMCP.

Foto mejorada y batería para todo el día

La fotografía del Motorola Edge 60 representa un salto de importancia respecto a la generación, ya que a pesar de mantener la triple cámara trasera, nos presente un lente principal de 50 megapíxeles con tecnología Sony Lytia 700C con estabilización óptica, ultra gran angular+macro de 50 megapíxeles, telefoto 3X de 10 megapíxeles y frontal 50 megapíxeles; mientras que la grabación de video lo hace en resolución máxima de 4K a 30fps.

La autonomía, del mismo modo, hace un gran trabajo gracias a su batería ampliada de 5,200mAh, que te dará potencia de uso continuo por casi un día entero, así como contar con carga rápida de 68W para que el dispositivo esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos, aproximadamente.

Android con mucha IA

El sistema operativo del Motorola Edge 60 es Android 15 casi puro, con poquísimas modificaciones, así como una política de actualizaciones de 4 años, aproximadamente, para dar soporte a software, así como para parches de seguridad.

No menos importante es que este dispositivo incluye Moto AI, que no es otra cosa que la inteligencia artificial de la marca, la cual está soportada por Perplexity, la misma que no solo te servirá para tener una mejor experiencia tomando fotos, sino también en diversas funciones del día a día en el uso del smartphone.

Resistente al agua y a climas extremas

La resistencia del Motorola Edge 60 es soberbia, ya que traer certificación IP68/IP69 que lo hace aguantar sin problemas el embate del polvo, la humedad y el agua, al punto que se puede sumergir sin presentar averías, así como soportar chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Asimismo, viene con certificación militar MIL-STD-810H, que lo hace aguantar sin problemas, por ejemplo fríos bajo cero, calores extremos, pero también intensas presiones atmosféricas.

Precio del Motorola Edge 60

Si te animas a comprar el Motorola Edge 60 y vives en México lo encuentras desde los 9,799 pesos; en Perú desde los 1,619 soles; en Colombia desde los 2,199.900 pesos; en España desde los 399 euros (MediaMarkt).