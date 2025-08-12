- Hoy:
El celular barato con diseño premium, gran pantalla, notable IA, buenas fotos existe: no es el Motorola Edge 60 Fusion
Este móvil Samsung se caracteriza por su gran rendimiento en el día a día, una pantalla muy fluida, a la vez de tres cámaras traseras con grandes resultados.
Samsung es reconocido por ser un fabricante especializado en el tope de gama, pero en los últimos años ha incursionado en la gama media siendo en nuestros días uno de los reyes de este segmento y, nuevamente, los surcoreanos dieron un paso adelante en este segmento al incluir inteligencia artificial. El Samsung A36 es una de las mejores pruebas de ello.
PUEDES VER: Estos 5 celulares de Samsung son bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus
Principales características del Samsung A36
Con una notable pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y con resolución FullHD+, el Samsung A36 incluye tasa de refresco de 120 hercios, 1,200 nits de brillo máximo en el panel, así como protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus y certificación IP67 que aguanta el embate del polvo, humedad y agua.
Este smartphone surcoreano incluye el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, el mismo que está acompañado de RAM de 6GB y 8GB, a la vez de memoria interna en dos versiones de 128GB y 256GB.
La batería de 5,000mAh del Samsung A36 nos dará una gran potencia por casi un día completo, a la vez de 45W de carga rápida Super Fast Charge 2.0, que garantiza que el dispositivo esté listo al 100 por ciento en unos 50 minutos.
La fotografía de este móvil es notable pese a su precio accesible, dado que tiene tres cámaras traseras, con un lente principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles.
La grabación del video del Samsung A36 lo hace bien, dado que lo hace a un máximo de 4K a 30fps, tanto en la cámara trasera, pero también en la delantera.
Su sistema operativo es el OneUI 7 basado en Android 15 que, no solo incluye el formidable Galaxy AI (la inteligencia artificial de Samsung), también de una política de actualizaciones de 6 años para software, así como para parches de seguridad.
Precio del Samsung A36
Si te interesa y quieres comprarte el Samsung A36 este 2025, en México lo venden desde los 4,899 pesos; en Perú desde los 1,099 soles; en Colombia desde los 1,154.923 pesos; en España desde los 349 euros (Amazon).
