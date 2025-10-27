Si quieres un iPhone de última generación, cómpralo HOY en Yape con un súper descuento

Pese que ya salieron los nuevos iPhone 17 al mercado, lo cierto es que miles de personas en todo el mundo están buscando las versiones pasadas que conservan prestaciones de altísima calidad, además de una reducción importante de su valor económico: uno de estos es el iPhone 16 que fue estrenado en septiembre de 2024 y en la actualidad lo puedes adquirir con descuento si vives en Perú y tienes Yape.

¿Cuánto cuesta el iPhone 16 en Yape?

En esta ocasión, la billetera digital del BCP, en el apartado de tienda, tiene un descuento especial para el iPhone 16 5G en su versión de 128GB de almacenamiento interno. Su precio con tarjetas del BCP es de 2,699 soles, con otros medios de pagos es de 2,799 soles.

Pantalla premium y procesador gamer

El iPhone 16 brilla desde el arranque con sus materiales premium, colores vibrantes, pero también con su pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, a la vez de resolución de 2,556 x 1,179 píxeles, así como 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), 2,000 nits de brillo máximo, con True Tone, compatible con HDR, pero con los odiados 60 hercios de tasa de refresco.

En cuanto al rendimiento, este celular cuenta con un desempeño soberbio gracias a su procesador Apple A18 Bionic, el cual se comporta de forma más que estable con videojuegos muy demandantes a nivel gráfico, así como con la multitarea. Asimismo, viene con RAM de 8GB y memoria interna o ROM de 128GB, de 256GB, de 512GB.

Foto y video de altísima calidad

Pese a ser un gama alta con tan solo dos cámaras traseras, el iPhone 16 nos dará una grata experiencia, pues tiene un lente principal 48 megapíxeles con apertura f/1.6, así como un ultra gran angular con zoom óptico 2X de 12 megapíxeles con f/2.2 y un frontal True Depth de 12 megapíxeles con f/1.9.

Respecto al video, este celular puede grabar a un máximo de 4K a 60fps, contando con HDR y Dolby Vision. Además, posee modo cinemático, modo acción, video espacial, audio espacial con reducción de ruido.

Software con muchas actualizaciones

El iPhone 16 fue lanzado al mercado en septiembre de 2024 con iOS 16 desde el día 1 y con Apple Intelligence. Del mismo modo, el terminal posee una política de actualizaciones para el software como para los sistemas de seguridad entre los 6 y 7 años.

Batería pequeña, pero eficiente

Al ser un smartphone pequeño, el iPhone 16 cuenta con una pequeña batería de 3,561mAh, pero también viene acompañado de una carga rápida con cable que alcanza los 45W, mientras que con la carga inalámbrica MagSafe llega a los 25W.

¿Vale la pena comprar el iPhone 16 en 2025?

Firmemente, creemos que el iPhone 16 es una gran compra para este 2025, sobre todo si quieres migrar a iOS, por lo que estos son sus precios en la actualidad.