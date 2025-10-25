- Hoy:
Este iPhone está barato en 2025 y es una bestia: graba en 4k/60fps, pantalla OLED y procesador PRO
Pese a la salida de los nuevos iPhone 17, la gente sigue buscando modelos anteriores de los celulares de Apple, como es el caso del iPhone 15 Pro Max.
Apple apostó el todo por el todo en el lanzamiento de los iPhone 17, dando no solo un cambio de imagen al diseño de sus terminales, también renovando algunas prestaciones, aunque si somos honestos, de forma sustancial no hay mayor innovación. Sin embargo, pese a esto, millones de personas buscan versiones anteriores que conservan los mismos estándares de calidad, pero a menores precios, como es el caso del iPhone 15 Pro Max., el cual veremos en las siguientes líneas.
Pantalla
El iPhone 15 Pro Max tiene peso de 221 gramos, contando con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, contando con una notable tasa de refresco ProMotion que llega a los 120 hercios, con una gran resolución de 2,532 x 1,170 píxeles, a la vez de 458 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), un brillo máximo de 2,000 nits y certificación IP68 para sumergirse en agua sin presentar daños posteriores.
Procesador
En este apartado, nos encontramos con el chip Apple A17 Pro, un procesador sumamente poderoso, el cual nos dará mucha estabilidad en su uso diario, siendo ideal para los videojuegos, así como para utilizar aplicaciones extremadamente demandantes. Su RAM es de 8GB, en tanto que su ROM consta de 256GB, 512GB y 1TB.
Cámaras
Pese a que en la actualidad, son muchos los teléfonos Android que ya superaron en la fotografía a los teléfonos Apple, lo cierto es que el iPhone 15 Pro Max cuenta con sensores que nos darán resultados impresionantes, gracias a los detalles nos darán tomas nítidas y con una mucha estabilización.
Por ello, en la parte trasera tenemos una triple cámara, con el lente principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, teleobjetivo de 5X de zoom óptico de 12 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.
Por su parte, el video del iPhone 15 Pro Max graba a un máximo de 4K a 60fps, con gran estabilización, formato LOG, compatible con Dolby Vision, con lo que tendremos mucha nitidez
Sistema operativo
El iPhone 15 Pro Max fue lanzado al mercado con iOS 17 y con una política de actualizaciones para el software y sistemas de seguridad de hasta 5 años, con la posibilidad de ampliarse.
Este móvil ya recibió Apple Intelligence, la IA del fabricante, pero también cuenta ya con la actualización a iOS 26, el nuevos sistema operativo.
Batería
En este apartado, la autonomía del iPhone 15 Pro Max nos trae una batería de 4,422mAh que, al mismo tiempo, cuenta con carga rápida de 20W o más con cable USB-C, mientras que la carga inalámbrica con cargadores MagSafe es de 15W.
¿Vale la pena comprar el iPhone 15 Pro Max en 2025?
- Perú: desde los 4,700 soles.
- México: desde los 14,835 pesos.
- Colombia: desde los 7,959.405 pesos.
- España: desde los 1,095 euros (Amazon).
