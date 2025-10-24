Hoy es el mejor momento para comprar este iPhone con descuento: graba video 4k/120fps, iOS 26 y chip A18 Pro

El pasado 9 de septiembre de 2025, Apple lanzó su nueva familia de iPhone 17, pero lo cierto es que millones de usuarios siguen buscando versiones anteriores que conservan prestaciones de altísima calidad, como es el cas del iPhone 16 Pro, un celular de pequeñas dimensiones, pero sumamente potente que, además, ha bajado de precio en las últimas semanas.

¿Cómo funciona su pantalla y procesador?

Con 199 gramos a cuestas, el iPhone 16 Pro viene con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, a la vez de tasa de refresco ProMotion de 120 hercios. Asimismo, tiene una gran resolución de 2,868 x 1,320 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), brillo formidable de 2,000 nits y resistencia al agua con certificación IP68.

En cuanto a su procesador, este celular viene con el chip Apple A18 Pro, el cual es más que ideal para tareas extremadamente demandantes, así como para videojuegos pesados: en ninguno de estos casos experimentarás caídas de rendimiento, lags ni reinicios inesperados.

Al pasar al almacenamiento, nos topamos con un RAM de 8GB, mientras que su almacenamiento interno es de 128GB, 256GB, 512Gb y 1TB.

¿Cuál es su Sistema operativo?

Cuando fue lanzado al mercado en septiembre de 2024, el iPhone 16 Pro lo hizo con iOS 18 como sistema operativo, pero en la actualidad ya recibió la última versión: iOS 26.

En ese sentido, se sabe que este celular sera actualizado, tanto en software como en sistema de seguridad, por 7 años; es decir, que recibirá soporte hasta el 20 de septiembre de 2031.

¿Cómo las fotos y videos?

Si bien otros competidores se han puesto por delante en la fotografía, aún así obtendrás resultados soberbios con sus 48 megapíxeles en la cámara principal, ultra gran angular de 48 megapíxeles, teleobjetivo 5X de 12 megapíxeles y 12 megapíxeles como frontal.

Sobre el video, el iPhone 16 Pro graba a un máximo de 4K a 120fps. destacando por su notable estabilización, diversos modos de grabación, entre ellos, el formato LOG.

¿Es buena su batería?

Debido a su pequeño tamaño, el iPhone 16 Pro cuenta con una batería modesta, de solo 3,582mAh, así como carga rápida con cable USB-C de 30W, mientras que la inalámbrica con MagSafe llega a los 15W.

¿Vale la pena comprar el iPhone 16 Pro en 2025?

Pese a la salida de los nuevos iPhone 17, lo cierto es que el iPhone 16 Pro sigue más vigente que nunca, por lo que sería una compra inteligente para este 2025, más aún con las rebajas que está experimentando.