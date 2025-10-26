- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Estos son los tres usos ocultos que tiene el MODO AVIÓN en tu celular y no lo sabías
Si pensabas que el Modo Avión solo sirve para que nadie te moleste, te equivocas tremendamente, aquí conocerás todas sus bondades de gran utilidad.
Los teléfonos celulares se han convertido en parte importante de nuestras vidas, al punto que no nos imaginamos la existencia sin estos dispositivos que nos mantiene conectados con lo que pasa en el resto del mundo, sino también cerca a nuestros contactos como seres queridos.
Estos terminales cuentan con diversas funciones, unas más utilizadas que otras, pero otras están allí, a la vista de todos pero sin darle el uso que merecen, como es el caso del Modo Avión que, por lo general, la utilizamos para desconectarnos de todo, o para que algunos contactos no sepan nada de nosotros.
PUEDES VER: Este Honor barato es mejor que el Samsung A35: 108MP cámara, batería para dos días y procesador Snapdragon
¿Qué es y para qué sirve el Modo Avión?
Y lo cierto es que, puede que no lo sepas, pero el Modo Avión tiene como función original asegurar el celular durante los vuelos de avión; sin embargo, es muy útil en otros aspectos que ni siquiera lo imaginabas, pero en las siguientes líneas los vas a conocer.
De hecho, el Modo Avión es clave, por ejemplo, en situaciones de emergencia cuando no tenemos acceso a carga, también para momentos que demandan de nuestra concentración, así como en espacios públicos con acceso a WiFi que, sin embargo, no nos dan mucha confianza, así como es un aliado de importancia para cuidar la vida útil de la batería de tu smartphone.
El Modo Avión es una función infravalorada que es de mucha utilidad en nuestros días.
3 usos prácticos y útiles del Modo Avión
Por ello, a continuación vamos a conocer juntos tres aplicaciones del infravalorado Modo Avión, tras lo cual no vas a dudar para utilizarlo mucho más seguido:
Mantiene la privacidad de redes públicas
Si te encuentras en una área con WiFi público, puedes activar el Modo Avión para evitar conexiones que no deseamos a los datos móviles de nuestro celular. Ello será crucial para prevenir el acceso de las personas a nuestras información mediante el uso de estas redes.
Cuida tu batería y carga eficiente
Si quieres que la batería de tu móvil duré más de lo que esperas, entonces carga tu smartphone con el Modo Avión activado, ya que ello impedirá que el equipo busque señales móviles o conexiones WiFi; esto no solo incidirá en un menor consume de energía, también reduce calentamientos. Lo ideal es activar este modo antes de conectarlo al enchufe.
Reinicia una señal inestable
Si estás conectado a una señal móvil, pero presenta fallas, si activas el Modo Avión esto servirá como una especie de reinicio de la red, tras lo cual podrás acceder a una red mucho más estable.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50