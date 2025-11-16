Este DESCONOCIDO y BARATO teléfono de Samsung es una BESTIA con chip Snapdragon, 1 TB y poderosa carga 45W

Samsung es una de las marcas más importantes del mercado global y es por ello que sus celulares figuran en los rankings más destacados. Para este 2025, la coreana presentó diferentes equipos emblemáticos tales como el S25 Ultra, el Z Fold7 o el Galaxy A56.

Sin embargo, en 2024 la marca presentó al Galaxy M55 5G, uno de sus mejores modelos y se ha convertido en el 'santo grial' de los fanáticos de la tecnología, ya que no es muy conocido en el mundo y pese a ello es uno de los teléfonos mejor construidos.

¿Por qué el Galaxy M55 es el mejor gama media del 2024? Pues bien, para responder esta pregunta te vamos a revelar la ficha técnica completa de este Samsung. Solo así sabrás por qué se dice que este sería el mejor Android con las 3B de bueno, bonito y barato.

Galaxy M55: ficha técnica completa

Para iniciar con este análisis, debes saber que el Galaxy M55 de Samsung pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración superior. En primer lugar, su pantalla es de tipo AMOLED 6.7 pulgadas, resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 120Hz.

Pero esto no es todo, ya que este Samsung llega con uno de los mejores procesadores, el Snapdragon 7 Gen 1, el cual está acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, con la posibilidad de ampliar con una microSD hasta 1TB. Y si te preocupa la batería, no lo hagas ya que tendrás 5000 mAh con carga de 45W.

Colores del Galaxy M55 de Samsung. Foto: Samsung

¿Qué tan buenas son las cámaras de este Galaxy M55? En este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro 2MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K y además tomar fotografías con alta calidad. Sin duda una excelente alternativa por su precio.

Y si hablamos de precio, debes saber que este Galaxy M55 está costando unos 815 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 240 dólares americanos. Sin duda una excelente alternativa económica para este 2025.