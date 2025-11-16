Ni Samsung, ni Apple: este teléfono chino es el primer equipo con refrigeración liquida, 24GB de RAM, 1TB y el mejor procesador

Apple acaba de presentar al mundo su versión más potente, el iPhone 17 Pro Max, mientras que por su lado Samsung alista todo para la llegada del Galaxy S26 Ultra, el cual será una realidad desde febrero del 2026.

Sin embargo, todo parece indicar que la marca china ZTE se adelantó a todos y acaba de presentar el primer teléfono con sistema de refrigeración líquida, la cual sirve para mantener totalmente fresco al equipo y así evitar que el chip Snapdragon 8 Gen 5 que incluye sufra de sobrecalentamiento.

PUEDES VER: Yape quiere que renueves tu teléfono y te regala 850 soles de DESCUENTO para el Galaxy A56 de Samsung

Además de esta innovadora tecnología, este teléfono chino de ZTE tiene una configuración impresionante. ¿Quieres saber todos los detalles técnicos que posee? Aquí te lo contamos.

Si hablamos de su pantalla, este Red Magic 11 Pro llega con pantalla de 6.85 pulgadas con resolución 2688 x 1216 pixeles. Este panel no tiene agujero de pantalla y además cuenta con 144Hz de tasa de refresco.

Esto no es todo, el teléfono GAMER de ZTE no solo llega con procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, también llega con 16GB de RAM físico, 8GB de RAM virtual y 512GB o 1TB de memoria interna.

Colores del Red Magic 11 Pro. Foto: ZTE

Y si hablamos de batería, el Red Magic 11 Pro llega con 7500 mAh, lo que te ofrece una independencia de hasta 3 días. La carga rápida es de 80W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Pese a que este smartphone de ZTE no está pensado para tomar fotos o grabar videos, este equipo llega con cámara de 50MP, gran angular de 50MP y selfie de 16MP. Estos sensores te permiten grabar en 8K a 30fps y 4K a 60fps.

¿Qué precio tendrá el Red Magic 11 Pro en México, Perú y España? Si hablamos del tipo de cambio, este moderno equipo chino costará 669 dólares, lo que al tipo de cambio representan unos 2300 soles o 13 mil pesos mexicanos.