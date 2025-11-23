IMPACTO para compradores: Cubano expone el TRUCO OCULTO de Walmart para hallar DESCUENTOS secretos

Un residente cubano en Estados Unidos generó un intenso debate en redes sociales tras mostrar, en un video viral, cómo identificar rebajas que no siempre aparecen visibles en los estantes de Walmart. Su explicación desató miles de reacciones entre compradores curiosos y escépticos.

El truco que disparó las visualizaciones

En un pasillo de la tienda, Alain Valdés explicó paso a paso cómo, según él, se pueden detectar precios reducidos usando solo el Wi-Fi gratuito del supermercado y la app de Walmart. “Les voy a enseñar un truquito”, comentó mientras demostraba el proceso: conectarse a la red, escanear el código del producto y comparar el monto que aparece en la pantalla con la etiqueta colocada en la góndola.

El video superó rápidamente las 350.000 reproducciones después de que su pareja lo compartiera en TikTok. Como ejemplo, Valdés mostró un árbol de Navidad cuyo precio marcado era de US$187, pero que en la aplicación aparecía por US$35,68, una diferencia que dejó a miles con la boca abierta.

Reacciones divididas entre compradores

Los comentarios no tardaron en llenar la publicación. Muchos usuarios celebraron el hallazgo y aseguraron que intentarían el método en su próxima visita. Otros, en cambio, desconfiaron y afirmaron que en sus experiencias las cajas automáticas terminan cobrando el precio original. Ante las dudas, Valdés publicó un segundo video con el recibo de su compra, donde se confirma que pagó exactamente US$35,68, el precio reducido que le mostraba la aplicación.

Algunos usuarios aclararon que los productos con etiqueta amarilla como el árbol mostrado suelen ser devoluciones o artículos rebajados por la tienda, lo que explicaría la diferencia entre la etiqueta física y el precio digital.

El mensaje detrás de la compra navideña

Días después, la pareja de Valdés compartió por qué decidieron comprar ese árbol: era la primera Navidad que pasarían los tres juntos en EE.UU. como familia. La mujer reflexionó en TikTok sobre los cambios que han vivido en un año y cómo, pese a la distancia con Cuba, sienten por fin que celebrarán las fiestas “en un hogar propio y en paz”.