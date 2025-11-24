¡Preocupante situación! Recientemente, un hombre de Roanoke, Virginia, Estados Unidos, fue privado de su libertad, esto luego de ser involucrado en un alarmante tiroteo que se llevó a cabo en el aparcamiento de una tienda Walmart, ubicada en Dale Avenue SE, tal como señaló el Departamento de Policía de Roanoke. A continuación, más detalles y su actual situación. ¿Se registró heridos?

Walmart: arrestan a hombre acusado de ser el sospechoso de tiroteo en estacionamiento

Según información de los medios internacionales, el último miércoles 19 de noviembre sucedió un grave altercado en un estacionamiento Walmart, el cual desencadenó un tiroteo entre dos conductores. Durante la discusión, uno de los involucrados presuntamente disparó contra el otro antes de que ambos vehículos abandonaran el lugar.

Tras lo sucedido, y mediante datos de las autoridades, se conoció que la central de policía recibió reportes sobre un Honda sedán plateado y un Jeep blanco que se perseguían por la avenida Greenbrier SE, en Estados Unidos.

Luego, las propias autoridades hallaron el Honda desocupado tras chocar contra un árbol en la cuadra 1700 de la misma avenida. El conductor, que fue localizado en las cercanías, fue trasladado de inmediato a un hospital con lesiones que no amenazan su vida. Afortunadamente, no se registraron heridos a causa del tiroteo.

El individuo al volante del Honda, identificado como Jeremy Stover, de 38 años y residente de Roanoke, fue arrestado por la policía y ahora enfrenta fuertes cargos tras lo sucedido.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta el hombre tras ser considerado como "sospechoso" del tiroteo?

Jeremy Stover, de 38 años, ahora enfrenta varios cargos, entre ellos el de disparar desde un auto, posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto, disparar en áreas urbanas, manejo imprudente de un arma y atropello seguido de fuga.

Hasta el momento, las investigaciones han señalado que tanto Stover como el otro conductor tenían un vínculo y mantenían una disputa antes de que ocurriera el incidente.