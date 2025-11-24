MUCHA ATENCIÓN con Walmart de State College: policía busca identificar a sospechoso de robo, este es su retrato

La policía de State College solicita la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso involucrado en un robo ocurrido recientemente en un Walmart USA local. La investigación continúa y las autoridades esperan recibir información que pueda ayudar a resolver el caso.

Robo en Walmart de State College: policía intenta identificar al sospechoso

Según el Departamento de Policía de State College, el robo ocurrió en el Walmart de EE. UU., ubicado en el 373 de Benner Pike, el 11 de noviembre alrededor de las 3:25 p. m.

"Estamos trabajando activamente para identificar al individuo que aparece en la fotografía relacionada con este incidente", informó la policía. Las autoridades destacan que cualquier pista puede ser valiosa para el avance de la investigación.

Quienes tengan información deben comunicarse con la Policía de State College.

¿Cómo puede la comunidad ayudar a la policía de State College?

La policía hace un llamado a quienes puedan reconocer al sospechoso o tengan información sobre el robo. El Departamento de Policía de State College solicita que los testigos se comuniquen al (814) 234-7150. "Su cooperación puede ser clave para resolver este caso", enfatizó la fuente oficial, citada por WTAJ.

Las autoridades también reiteran que toda la información será tratada de manera confidencial y que la participación ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad en la comunidad.