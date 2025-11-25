- Hoy:
ATENCIÓN, compradores de Walmart: aprovechen las ofertas del Martes de Frescura solo por HOY
Walmart presenta el Martes de Frescura con ofertas en frutas, verduras y carnes, disponibles por 24 horas en tiendas y online este 25 de noviembre.
Este martes 25 de noviembre, Walmart trae su tradicional Martes de Frescura, una campaña que ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes para que las familias surtan su despensa y ahorren en sus compras.
Por 24 horas, podrás aprovechar estas promociones en las sucursales físicas y en la tienda online de Walmart, con productos frescos, saludables y a precios accesibles. Descubre a continuación todas las ofertas disponibles:
Ofertas de Martes de Frescura en Walmart
Ofertas destacadas en frutas y verduras
Entre los productos con descuento en este Martes de Frescura, destacan:
Ofertas del Martes de Frescura en Walmart.
- Papa blanca: $27.90 el kilo
- Limón agrio: $34.90 el kilo
- Pepino: $19.90 el kilo
- Jitomate saladet: $24.00 el kilo
- Naranja: $29.90 el kilo
- Pera de Anjou: $44.90 el kilo
- Manzana Golden: $39.90 el kilo
- Melón chino: $29.90 el kilo
- Piña miel: $29.90 el kilo
Estas promociones permiten a los consumidores adquirir productos frescos a precios accesibles y mantener una alimentación equilibrada durante la temporada de frío.
Promociones en carnes y productos perecederos
La carne también forma parte de las ofertas del Martes de Frescura, con cortes ideales para la preparación de comidas nutritivas:
- Chuleta natural de cerdo: $135.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $137.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $159.00 el kilo
- Filete de tilapia: $115.00 el kilo
- Milanesa de res: $209.00 el kilo
