ATENCIÓN, compradores de Walmart: aprovechen las ofertas del Martes de Frescura solo por HOY

Este martes 25 de noviembre, Walmart trae su tradicional Martes de Frescura, una campaña que ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes para que las familias surtan su despensa y ahorren en sus compras.

Por 24 horas, podrás aprovechar estas promociones en las sucursales físicas y en la tienda online de Walmart, con productos frescos, saludables y a precios accesibles. Descubre a continuación todas las ofertas disponibles:

Ofertas de Martes de Frescura en Walmart

Ofertas destacadas en frutas y verduras

Entre los productos con descuento en este Martes de Frescura, destacan:

Papa blanca: $27.90 el kilo

Limón agrio: $34.90 el kilo

Pepino: $19.90 el kilo

Jitomate saladet: $24.00 el kilo

Naranja: $29.90 el kilo

Pera de Anjou: $44.90 el kilo

Manzana Golden: $39.90 el kilo

Melón chino: $29.90 el kilo

Piña miel: $29.90 el kilo

Estas promociones permiten a los consumidores adquirir productos frescos a precios accesibles y mantener una alimentación equilibrada durante la temporada de frío.

Promociones en carnes y productos perecederos

La carne también forma parte de las ofertas del Martes de Frescura, con cortes ideales para la preparación de comidas nutritivas: