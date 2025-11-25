0
EN VIVO
Barcelona vs Chelsea por Champions League

ATENCIÓN, compradores de Walmart: aprovechen las ofertas del Martes de Frescura solo por HOY

Walmart presenta el Martes de Frescura con ofertas en frutas, verduras y carnes, disponibles por 24 horas en tiendas y online este 25 de noviembre.

Gabriela Zevallos
Ofertas del Martes de Frescura en Walmart.
Ofertas del Martes de Frescura en Walmart. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Este martes 25 de noviembre, Walmart trae su tradicional Martes de Frescura, una campaña que ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes para que las familias surtan su despensa y ahorren en sus compras.

20 fiscales generales piden al USDA corregir guía que podría negar beneficios de SNAP.

PUEDES VER: EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes legales en EE. UU.: fiscales generales exigen al USDA corregir guía de SNAP que limita beneficios

Por 24 horas, podrás aprovechar estas promociones en las sucursales físicas y en la tienda online de Walmart, con productos frescos, saludables y a precios accesibles. Descubre a continuación todas las ofertas disponibles:

Ofertas de Martes de Frescura en Walmart

Ofertas destacadas en frutas y verduras

Entre los productos con descuento en este Martes de Frescura, destacan:

Walmart

Ofertas del Martes de Frescura en Walmart.

  • Papa blanca: $27.90 el kilo
  • Limón agrio: $34.90 el kilo
  • Pepino: $19.90 el kilo
  • Jitomate saladet: $24.00 el kilo
  • Naranja: $29.90 el kilo
  • Pera de Anjou: $44.90 el kilo
  • Manzana Golden: $39.90 el kilo
  • Melón chino: $29.90 el kilo
  • Piña miel: $29.90 el kilo

Estas promociones permiten a los consumidores adquirir productos frescos a precios accesibles y mantener una alimentación equilibrada durante la temporada de frío.

Promociones en carnes y productos perecederos

La carne también forma parte de las ofertas del Martes de Frescura, con cortes ideales para la preparación de comidas nutritivas:

  • Chuleta natural de cerdo: $135.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $137.00 el kilo
  • Pechuga sin piel: $159.00 el kilo
  • Filete de tilapia: $115.00 el kilo
  • Milanesa de res: $209.00 el kilo
Lo más visto

  1. PÉSIMA NOTICIA que afectará a inmigrantes legales e indocumentados: EE.UU. cambiaría requisitos para acceder a beneficios fiscales

  2. ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos

  3. ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: estas son las acciones que pueden provocar la REVOCACIÓN de tu Green Card, según USCIS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano