¡ALERTA, migrantes de Charlotte! Aumenta ausentismo escolar en ciudad de Carolina de Norte tras redadas anti-inmigración

Los operativos anti-inmigración en los Estados Unidos tienen como nuevo centro la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, donde agencias federales como la Patrulla Fronteriza o ICE realizan redadas con cientos de detenidos hasta el momento, causando indignación entre la ciudadanía, pero temor por la población inmigrante, al punto que los más chicos del hogar optan por no ir a clases por miedo de ser arrestados por los agentes migratorios.

Padres con temor a redadas no envían a sus hijos a la escuela

De acuerdo a lo dicho por informe de Telemundo detalló que, solo la semana pasada, la ciudad de Charlotte presentó un 20 por ciento de ausentismo escolar, esto debido a que las familias de los menores en edad de ir al colegio temen que, de camino o de regreso de sus centro educativos, sea intervenidos y arrestados.

De hecho, el Washington Post destacó que el terror a ser presas de ICE es tal, que muchos niños van a sus respectivas escuelas portando etiquetas donde se leen mensajes como "yo soy ciudadano" e, incluso, en varios casos, llevando sus pasaportes.

Telemundo destaca que este auto confinamiento en Charlotte como consecuencia de las redadas anti inmigrantes ha tenido no solo un fuerte impacto social, el rechazo de la población en su conjunto, sino también repercusiones negativas en la economía donde son los pequeños comercios los que más lo están sufriendo.

Oposición a redadas de agencias migratorias

La situación en Charlotte, Carolina del Norte, es de suma preocupación para los ciudadanos, organizaciones civiles de inmigración y autoridades locales que han condenado el accionar arbitrario de la Patrulla Fronteriza (CBP), como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, hasta la semana pasada, confirmaron que los arrestos superaban con creces los 200.

Charlotte es la continuación de escenarios ocurridos en otras ciudades como Chicago, Illinois, donde la molestia y posición de la población devino en más de un enfrentamiento entre los agentes federales y civiles indignados con esta política migratoria del gobierno de Donald Trump.