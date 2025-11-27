Alerta de Black Friday en Costco: a qué hora inicia y cómo aprovechar las ofertas el viernes 28 de noviembre

Costco, el popular club de almacenes exclusivo para socios, ha puesto en marcha su esperado evento de 'ahorros navideños', que ofrece descuentos en una amplia variedad de productos.

¿Cuándo se realizan las ofertas de Black Friday en Costco?

Las promociones comenzaron el lunes 17 de noviembre y se extenderán hasta el Cyber Monday, el 1 de diciembre, brindando una ventana de más de dos semanas para aprovechar precios especiales en artículos de hogar, electrónica, ropa y más, según reporta USA TODAY.

¿A qué hora empieza el Black Friday en Costco?

Aunque Costco no etiqueta formalmente sus rebajas como 'ofertas del Black Friday', el flujo de descuentos festivos ya está activo desde mediados de noviembre.

La mayoría de los almacenes abrirán el viernes 28 de noviembre a las 10:00 a. m., hora local, aunque los horarios pueden variar según la ubicación. "Cualquier cambio de horario se indicará en el horario del almacén específico que esté buscando", señala Costco.

Para quienes prefieren comprar en línea, muchos productos, incluidos alimentos y electrónicos, están disponibles tanto en la tienda física como en la web, mientras que algunos se limitan a un solo canal de venta. Se recomienda verificar los precios publicados en línea, ya que se consideran "precios de almacén" y pueden variar según cada local.

¿Es más barato el Black Friday o el Cyber Monday?

Decidir entre Black Friday y Cyber Monday depende del tipo de productos que busques y de tu preferencia por comprar en la tienda o desde casa:

Black Friday (28 de noviembre)

Mejores descuentos: electrodomésticos grandes, muebles, ropa, juguetes.

Formato: disponibles en tiendas físicas y online.

Ventaja: mayor variedad, y las 'ofertas bomba' con stock limitado suelen aparecer al inicio.

Cyber Monday (1 de diciembre)

Mejores descuentos: tecnología y gadgets, servicios digitales.

Formato: exclusivamente online.

Ventaja: más conveniente para quienes prefieren comprar desde casa y aprovechar precios bajos en productos de electrónica, aunque existe el riesgo de que se agoten.

Según USA TODAY, "las ofertas de Cyber Monday suelen liquidar inventario sobrante del fin de semana, lo que puede resultar en precios más bajos para algunos artículos".

Consejos para aprovechar las mejores ofertas de Costco este Black Friday, viernes 28 de noviembre

Haz tu lista de compras: Identifica los productos que realmente necesitas para no perder tiempo ni presupuesto.

Revisa disponibilidad online: Algunos artículos están disponibles solo en línea o solo en tienda, así que conviene verificar con anticipación.

Llega temprano: las ofertas más atractivas suelen agotarse rápido, especialmente las conocidas como 'ofertas bomba'.

Compara precios: aunque los descuentos son amplios, algunos productos, sobre todo electrónicos, pueden tener mejores ofertas durante Cyber Monday.

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, Costco ofrece múltiples oportunidades para adelantar regalos y compras esenciales, ya sea que prefieras visitar la tienda o comprar desde casa.