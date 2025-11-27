PELEA en Costco por cartas Pokémon: adultos se enfrentan a GOLPES mientras transeúntes observan atónitos

Una inesperada pelea estalló la mañana del lunes 24 de noviembre frente a un Costco en Ottawa, Canadá, cuando dos hombres adultos comenzaron a golpearse por unas cartas Pokémon de alto valor. El incidente sorprendió a los transeúntes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El altercado ocurrió alrededor de las 7:15 a.m. en la cuadra 4300 de Strandherd Drive, mientras los involucrados esperaban en la fila para adquirir tarjetas de colección de Pokémon recién lanzadas. La policía de Ottawa intervino y arrestó a ambos hombres, acusándolos de agresión.

Cómo se originó la pelea

Según el Servicio de Policía de Ottawa, la pelea comenzó por un artículo de alta demanda, en este caso, cartas coleccionables de Pokémon que se venden en Costco y que pueden alcanzar valores de cientos o miles de dólares. Las imágenes del enfrentamiento muestran a los adultos intercambiando puñetazos y tirándose al suelo, mientras un transeúnte grababa el tumulto y reaccionaba con horror.

Clientes de Costco se agarran a golpes por cartas de Pokémon.

Dos personas resultaron levemente heridas en el incidente. La policía instó a los compradores a mantener la calma durante eventos de alto tráfico, especialmente en rebajas y fechas cercanas a las vacaciones, para evitar confrontaciones similares.

Las cartas Pokémon y el valor de la colección

Las cartas Pokémon coleccionables existen desde 1996 y muchos aficionados las buscan tanto por diversión como por inversión. La serie más reciente, Phantasmal Flames, lanzada el 14 de noviembre, cuenta con más de 120 cartas, algunas valoradas en miles de dólares en condiciones perfectas.

El mercado de coleccionables establece que la tarjeta más cara puede alcanzar los 5.000 dólares, mientras que otras rondan desde $0,02 hasta más de $500 dependiendo de su calificación profesional. La alta demanda de ciertos ejemplares es un factor que puede generar tensiones como la vista en la pelea de Costco.