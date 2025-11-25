Walmart y Costco cerrarán por Acción de Gracias, pero estos restaurantes y de comida rápida sí atenderán en Thanksgiving 2025

Millones alrededor de Estados Unidos se preparan para celebrar una de las fechas más esperadas del año: Acción de Gracias. La gran mayoría de familias estadunidenses están en plenos preparativos para la cena; sin embargo, hay otros que planean pasarlo en familia sin despeinarse tanto comiendo afuera por Thanksgiving 2025.

¿Qué restaurantes abrirán en Acción de Gracias?

Si bien es cierto que una enorme cantidad de negocios y comercios cerrarán sus puertas durante esta fecha, ya sea Costco, Walmart, Aldi, Target, entre muchos otros más, existen otras compañías, sobre todo cadenas de restaurantes como locales de comida rápida que no desaprovecharán la oportunidad para sacar petróleo de esta ocasión manteniendo abiertas sus puertas.

Por ello, en las siguientes, haremos un listado enumerando los negocios de comida que sí atenderán al público de forma presencial en los Estados Unidos a consecuencia de Acción de Gracias 2025.

Starbucks

La mayoría de sus locales atenderán en Acción de Gracias 2025, pero el horario de atención va a variar de acuerdo a la ubicación de cada tienda.

Dunkin'

Abrirán todas sus sucursales, pero los horarios pueden variar. Se aconseja emplear el localizar de tiendas, en su aplicación Dunkin' Rewards.

McDonald´s

Se prevé que tenderán en la mayoría de sus locales, pero los horarios variarán de acuerdo a la ubicación de cada sucursal.

Burger King

Muchas de sus locaciones atenderán de forma presencial. Eso sí, los horarios de atención variarán dependiendo la ubicación de cada negocio. Emplea el buscador de tiendas para obtener mayor información.

Taco Bell

Estará cerrado en Estados Unidos por Acción de Gracias 2025.

Subway

La mayoría de sus tiendas cerrarán por Acción de Gracias 2025, aunque las franquicias independientes podría contemplar operar con horarios propios.

Chick-fil-A

Esta cadena cerrará todos sus locales por Acción de Gracias 2025.

Chipotle

Esta cadena tampoco abrirá en Acción de Gracias 2025.

Wendy's

Si abrirán en Acción de Gracias 2025, pero no en todos sus locales. Consulta restaurante más cercano.

Panera Bread

Todos sus locales cerrarán por Acción de Gracias 2025.

Cracker Barrel

Atenderán en horario normal en Acción de Gracias 2025.

Golden Corral

Atenderán de forma regular con horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Raising Cane's

Cerrarán todas sus sucursales por Acción de Gracias 2025.

Firehouse Subs

Se prevé que la mayoría de sus tiendas cierren sus puertas, pero hay la posibilidad de algunos puedan variar el horario de atención.

Shake Shack

No atenderán por Acción de Gracias 2025.

The Cheesecake Factory

Todos sus locales cerrarán, con excepción del de Arundel Mills en Hanover, Maryland y el de The Forum Shops de Las Vegas.

Fogho de Chao

Todos sus restaurantes cerrarán por Acción de Gracias 2025.

Texas Roadhouse

Todos sus establecimientos permanecerán cerrados en Acción de Gracias 2025.

IHOP

Abrirán todos sus locales, pero los horarios de atención variarán de acuerdo a la ubicación de cada sucursal.

Waffle House

Esta compañía atenderá en Acción de Gracias 2025 . De hecho, nunca cierran, ni siquiera en feriados.

Krispy Kreme

Todas sus tiendas atenderán, pero hasta las 2:00 p.m.

Whataburger

Confirmaron que todos sus negocios atenderán de forma regular.

Freddy´s Frozen Custad & Steakburgers

No abrirán sus puertas por Acción de Gracias 2025.

First Watch

Se mantendrán cerrados en Acción de Gracias 2025.

¿Cuándo es Acción de Gracias 2025?

Para esta edición del Día de Acción de Gracias, la fecha tendrá lugar este jueves 27 de noviembre. Un día después tendrá lugar Black Friday con miles de ofertas en diversos negocios y comercios.