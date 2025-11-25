¡TRIUNFO para migrantes en Colorado! Juez ordena a ICE pagar fianza de 4 detenidos sin orden judicial

Luego del polémico arresto de 4 inmigrantes en Denver, Colorado, a manos de agentes del Servició de Inmigración y Control de Aduanas, un juez del estado ordenó que sea ICE quien se encargue de pagar la fianza de estas personas, las cuales fueron detenidos sin contar con una orden judicial para ello.

Sancionan actuar de ICE en Colorado

R. Brooke Jackson, juez federal del distrito superior, presentó una orden de 66 páginas, entre cuyos pasajes más importante dice: "En conjunto, el expediente respalda la conclusión de que ICE realiza rutinariamente arrestos sin orden judicial en Colorado sin hacer la evaluación individualizada del riesgo de fuga requerida por la ley".

Una de esas, como reporta Court House News, es la brasileña Caroline Dias Goncalves, una mujer de 20 años que fue detenida por ICE mientras iba a visitar a un amigo, permaneciendo detenida por dos semanas hasta que pagó la fianza.

Tras su liberación, ella y otros 3 más, emprendieron una demanda colectiva contra Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, el pasado 9 de octubre, amparándose en que para realizar arrestos sin orden judicial, primero se debía probar riesgo de fuga o que hubieran violado la ley de inmigración. En el juicio se escucharon los testimonios de parte de agentes de ICE en Denver, así como de los afectados.

ICE está causando miedo en diversos estados de EE. UU.

Antes esto, el juez Jackson expresó: "Ningún oficial razonable podría haber concluido razonablemente que estos demandantes, probablemente, huirían antes de obtener una orden judicial. Sin embargo, el ICE arrestó a cada uno de ellos inmediatamente y los detuvo durante periodos considerables, causándoles graves penurias y pérdidas (...) no eran los peores de los peores".

Ante esto, el mencionado letrado ordenó a ICE reembolsar el costo de la fianza en que incurrieron los demandantes. Asimismo, Jackson incluyó una clases que ampara a todo inmigrante arrestados sin orden judicial en el Distrito de Colorado desde el 20 enero o que esté en riesgo de ser capturado por ICE.

Al mismo tiempo, ordenó a los agentes de ICE documentar debidamente los motivos para llevar a cabo arrestos sin órdenes judiciales, así como enumerar por separado la información obtenida tras el arresto:

"El tribunal ha confirmado lo que la ley federal ha consagrado durante décadas: ICE no puede aterrorizar a nuestras comunidades con sus arrestos aleatorios sin orden judicial (...) Un tribunal federal ha declarado que ICE debe cesar de inmediato estas tácticas agresivas e ilegales", sentenció Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado.