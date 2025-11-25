0
¡MUCHO CUIDADO! Refugiados aceptados en EE. UU. por administración Biden serán revisados nuevamente

Esta norma no es para todos los migrantes, solo incluirá a un grupo específico. Es un nuevo avance en cuanto al endurecimiento de las políticas migratorias.

El gobierno estadounidense no cede paso a su política migratoria.
Con el objetivo de ampliar los alcances de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump ha tomado la decisión de revisar, una vez más, todos los casos de los migrantes en calidad de refugiados que fueron aceptados durante el mandato de Joe Biden (2021-2025).

Refugiados en peligro en Estados Unidos

La Casa Blanca ha sido mas menos exitoso deteniendo la entrada de algunos refugiados, con ciertas excepciones con sudafricanos blancos. Ahora bien, es importante detallar que esta medida no incluye a los asilados o los que se encuentra en proceso de asilo, ya que son dos figuras distintas.

Al respecto, Telemundo consultó con la abogada de inmigración, Kathia Quirós, quien dio mayores luces sobre los alcances como limitaciones de esta media: "En este momento, el anuncio es solamente para las personas que recibieron refugio", indicó.

Pero, insiste en señalar que: "El estatus de refugiado es diferente al estatus de asilado. Una persona es refugiada cuando el gobierno ha aceptado que las personas, solo por ser de ese país, pueden recibir la protección de los Estados Unidos".

"En este estatus no se tiene que probar que la persona está siendo perseguida, ni maltratada", sentenció.

¿Quiénes se verán perjudicados?

Para tener un mejor contexto, en lo que fueron los años fiscales de 2021 a 2025, unos 235 mil refugiados ingresaron a los Estados Unidos; la gran mayoría de estos de República Democrática del Congo, Afganistán, Siria y Venezuela.

La entidad encargada de la revisión será el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. El ejecutivo confirmó que sus acciones responden a que las autoridades del gobierno de Biden no fueron rigurosas a la hora de revisar estas solicitudes, por lo que es necesario revisar caso por caso.

