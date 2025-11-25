¿Listo para la cena por el Día de Acción de Gracias? Si vives en California AQUÍ puedes comprar el pavo más barato

Faltan solo dos días para que todos en Estados Unidos celebren el Día de Acción de Gracias o Thanksginving Day 2025, por lo que millones de estadounidenses lo esperan con emoción ya que es un bello momento para compartir en familia, siendo el punto culmen de esta fecha la cena en la cual el protagonista principal es el pavo.

Por ello, si estás en los preparativos para la cena familiar por Thanksgiving y vives en California, entonces en las siguientes líneas te mostraremos la oferta más barata y de calidad, para comprar pavo.

¿Dónde comprar el pavo más barato en California?

Como ya debes intuir, estamos hablando de Walmart, la cadena de supermercados y almacenes más popular en los Estados Unidos. Por ello, debes ingresar al portal walmart.com, luego accediendo a la pestaña Food, para de ahí ingresar a la opción Turkey, en la cual nos encontramos, por ejemplo, que el pavo Jennie-O de 12 libras (unos 5.44 kilos) tiene un costo ligeramente mayor a los US$ 10.00 dólares, mientras que uno Butterball de 12 libras tiene un precio que supera por poco los US$ 11.00 dólares.

Este 2025, el Día de Acción de Gracias tendrá lugar el jueves 27 de noviembre.

¿Cuál es la canasta de Thaksgiving 2025 de Walmart?

El pasado 21 de octubre, Walmart anunció el regreso de su popular comida anual por Acción de Gracias con ofertas sorprendentes en 15 productos pensados para esta fecha y que tendría un costo, por persona de solo US$ 4.00 dólares, pensado para una mesa de 10 y que, de acuerdo a los entendidos, es el precio más bajo desde que iniciaron esta tradición que data de 2022.

Por ello, si todavía estás pensando qué hacer o comprar la cena del jueves 27 de noviembre, estos son los insumos que Walmart ofrece en su canasta para este año:

Pavo Butterball, 13.5 lb. ($0.97/lb. — el precio más bajo desde 2019)

Cebollas fritas Kinder's, 4.5 oz.

Sopa crema de champiñones Campbells, 10.5 oz (1 lata)

Relleno de pavo para estufa, paquete doble, 2 x 6 oz.

Panecillos para la cena de gran valor, 12 unidades

Papas frescas Russet, 5 lb.

Arándanos frescos, 12 oz.

Zanahorias baby Great Value, 2 libras.

Maíz de gran valor, 15 oz. (3 latas)

Judías verdes Great Value, 14.5 oz (3 latas)

Macarrones con queso artesanales de gran valor, 12 oz (3 cajas)

Mezcla para salsa marrón Great Value, 0.87 oz (2)

Masas para tartas de gran valor

Leche evaporada Great Value, 12 onzas líquidas.

Calabaza 100% pura de gran valor, 15 oz.

Ten en cuenta que este plan ofrece un gran beneficio para quienes adquieran la canasta por primera vez en el programa de Recogida y Entrega ¿En qué consiste? reparto exprés gratuito.