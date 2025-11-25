- Hoy:
ATENCIÓN conductores en Illinois: conoce la nueva licencia de conducir digital y dónde utilizarla
Illinois se convierte en el primer estado de EE. UU. en habilitar una licencia de conducir digital, ya disponible en Apple Wallet y aceptada en cientos de puntos oficiales.
Illinois marcó un hito histórico al convertirse en el primer estado de Estados Unidos en habilitar una licencia de conducir digital, que puede almacenarse directamente en Apple Wallet. Este avance busca modernizar el sistema de identificación, facilitar trámites y brindar mayor seguridad y privacidad a los residentes.
De acuerdo con Governing, Illinois es ahora el estado más grande en ofrecer IDs móviles mediante dispositivos Apple, impulsando una tendencia que crece rápidamente en el país. Aunque la versión digital promete comodidad, también existen reglas claras sobre su uso y los lugares donde será oficialmente aceptada.
Cómo funciona la licencia de conducir digital en Illinois
La licencia digital utiliza tecnología biométrica para garantizar que solo el propietario pueda activarla y usarla. El proceso inicia escaneando la licencia física desde un iPhone y completando una autenticación facial. Una vez que el estado verifica los datos, la identificación se activa automáticamente en Apple Wallet.
Illinois se convierte en el primer estado de EE. UU. en habilitar una licencia de conducir digital.
A partir de ese momento, los usuarios pueden mostrar su documentación mediante Face ID o Touch ID, ofreciendo una experiencia rápida y segura. Uno de los beneficios principales es que solo se comparte la información estrictamente necesaria, protegiendo la privacidad del conductor.
Dónde se puede usar y qué pasará con la licencia física
La licencia de conducir digital ya es aceptada en más de 250 puntos de control TSA, incluidos aeropuertos y algunos comercios autorizados. Aunque la versión actual funciona únicamente con Apple Wallet, se espera su expansión a Google Wallet y Samsung Wallet en los próximos meses.
A pesar de la innovación, Illinois no eliminará la licencia física. Esta seguirá siendo válida, y dependerá del usuario decidir si usa una o ambas versiones. Para muchos, la opción digital representa una ventaja importante: reduce el riesgo de pérdida o robo y acelera los procesos de verificación ante autoridades policiales y aeroportuarias.
